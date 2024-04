Millie Bobby Brown no es lo único malagueño de «Damsel»

Netflix estrenó hace unos días las primeras imágenes de una de sus ficciones más esperadas, 'Kaos', lo nuevo de Charlie Covell (creadora de 'The end of the f***ing world') y con Jeff Goldblum como protagonista estelar. Es un nuevo jalón más en la relación de amor absoluto entre la popular plataforma de streaming y la Costa del Sol, uno de los platos más habituales de sus producciones. Como, por ejemplo, de uno de sus recientes y más taquilleros estrenos, 'Damsel', con Millie Bobby Brown, que fue rodada en parte (una pequeña parte, eso sí) entre nosotros, concretamente en Ronda.

Detrás de la película está Juan Carlos Fresnadillo, canario, director de 'Intacto' y '28 semanas después', quien confesó hace unos días que su intención inicial era traer el grueso de la filmación a nuestro país. Al parecer, confesó el realizador a 'Audiovisual 451', «el gótico tardío» que encontró en diversas localidades de Portugal le ofrecía unas posibilidades estéticas más adecuadas a la historia que quería contar. Sí quiso rodar en el interior de cuevas naturales de nuestro país pero se desechó la idea porque era inviable por cuestiones de seguridad. Finalmente, el autor pudo lograr un pequeño sueño: rodar en la Serranía de Ronda, una de sus localizaciones favoritas desde que de pequeño era un seguidor total de la serie 'Curro Jiménez'. Así que Damsel comienza precisamente así, en Ronda, con una espectacular carrera de caballos. Son unos pocos segundos pero en el prime time de una película: son precisamente las imágenes que abren el filme.

Millie Bobby Brown, en 'Damsel' / Netflix

Los datos importan en estos asuntos: en su primer fin de semana de emisión en Netflix, 'Damsel' fue número uno de la plataforma, la más vista en 79 países de todo el mundo (entre otros, claro, España) y top 10 en 93 países más; alrededor de 35,3 millones de personas tomaron la decisión de disfrutar del filme en los primeros tres días desde su lanzamiento. Muchas personas habrán podido fijarse en esa escena de arranque, incluidos location scouts, productores y cineastas, que, quién sabe, podrían tener a Ronda en su objetivo para próximos proyectos. Muchas veces así funcionan las cosas.

De Marbella

Pero el de Ronda no es el único detalle malagueño de 'Damsel', un homenaje a los cuentos clásicos traídos al siglo XXI y en el que la princesa ya no necesita ser salvada. Su protagonista, Millie Bobby Brown, nació entre nosotros, en Marbella. La historia se ha contado ya en alguna que otra ocasión: la actriz, que se dio a conocer siendo una niña en la serie 'Stranger things', es hija de unos británicos, Robert y Kelly Brown, que solían veranear a comienzos de los 2000 en la Costa del Sol. Aquí tuvieron a la futura actriz infantil pero pronto, cuando la pequeña cumplió 4 años, volvieron a su país, donde la niña empezó a actuar para no aburrirse las tardes de los sábados. En una de esas clases pasaba por ahí un scout de actores y pronto vio que lo de la malagueña era «instinto interpretativo». Hace unos años, siendo ya una estrella, Millie subió una foto en su cuenta de instagram en la que se la veía, a muy corta edad, vestida con un traje flamenco en colores blanco y rojo y con todos sus complementos a juego. «Siempre mi estado de ánimo», fue la frase con la que acompañó la entrañable instantánea vintage.

