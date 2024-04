El audiovisual, protagonista en el MUPAM con un nuevo ciclo

El Mupam estrena un programa expositivo en el que la obra audiovisual es, por primera vez en este espacio, protagonista única. Miradas en movimiento es el título de este nuevo proyecto que ofrece proyecciones de piezas audiovisuales en la pasarela que conduce a La Coracha. Cuatro de las cinco obras que conforman este programa pertenecen a la colección contemporánea del patrimonio artístico del Ayuntamiento de Málaga y la quinta es una videoinstalación del artista Juan Carlos Robles, cedida para este proyecto por el propio autor. La obra de Sergio Prego Tetsuo, Bound to Fall (1998) inaugura este ciclo hoy, 9 de abril. Las proyecciones pueden verse de forma permanente en el horario de apertura del Mupam.

Miradas en movimiento invita al público a ver y a reflexionar en torno a piezas que, bien sea por la técnica empleada o por los temas que aborda, interpela y hace partícipe al espectador. Otras obras dentro del ciclo son On the Edge of the Visual Field (2003), de Mireya Masó; Cuerpo extraño (2004), del grupo artístico Davidelfín; Hablando al mundo (2023), de Juan Carlos Robles; y Ruth, made in Musac (2004), de Ruth Gómez.

El programa comienza el 9 de abril y la primera de las proyecciones se podrá ver hasta el 26 de mayo. Posteriormente, le seguirá la pieza de Masó, que se exhibirá durante los meses de junio y julio, para dar paso a continuación a la creación de Davidelfín, que estará en este espacio hasta el 8 de septiembre.

videoinstalación de Robles, cedida por el artista sevillano residente en Málaga, se proyectará desde el 17 de septiembre hasta el 17 de noviembre y, para completar este primer ciclo, desde el 26 de noviembre al 14 de enero de 2025, estará expuesta la primera obra audiovisual de la artista vallisoletana Ruth Gómez.

Además del ciclo Miradas en Movimiento, llega al Mupam la obra de Teresa Serrano (Ciudad de México, 1936), una de las creadoras más relevantes de Latinoamérica. El museo proyectará a partir del 9 de abril y hasta el 26 de mayo, en su sala de exposiciones temporales, su primer trabajo audiovisual Siempre el pasto del vecino es más verde (1997), en el que invita a reflexionar sobre el tema de la migración y la memoria, a través de la filmación de un santuario de mariposas monarcas en un pueblo de México.