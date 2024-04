Brunch electronik: comienzan las fiestas del buen gusto

El Auditorio Municipal Cortijo de Torres se convertirá este sábado, de 18.00 horas a 02.00 de la madrugada, en un pequeño paraíso de la electrónica para connoisseurs con Brunch Electronik. Ojo al cartel con el que se inaugurarán las sesiones: Dixon, Hernán Cattaneo, Guy J y Marxela. Y atención a los que vendrán los siguientes fines de semana: Vitalic, Fatboy Slim y Andrés Campo, entre muchos otros.

Los obseso del house facturado en Europa tienen en el alemán Dixon a uno de sus nombres de referencia. El ganador en cuatro ocasiones del galardón al DJ del año de la prestigiosa revista Resident Advisor, lleva años ampliando los horizontes de la música de baile con su sello Innervisions y con temas como su mítica remezcla de Where we at, junto a Âme y Henrik Schwarz, a partir del original de Derrick Carter.

Hernán Cattáneo es uno de los máximos exponentes del progressive, esa música electrónica que bebe de los patrones del house para llevarlos a texturas más propias del trance y el ambient. El argentino lleva años (tiene 58) impartiendo su magisterio desde la cabina, con sesiones maratonianas, eufóricas y casi psicodélicas, con build-ups infinitos.

Nacido en Tel Aviv, Guy J es otro de los productores y selectores con más pedigrí del momento. Apoyado ni más ni menos que por luminarias como John Digweed, su sonido es sedoso y detallista, como lo prueba, por ejemplo, su album Esperanza, en el que la melodía y las emociones importan tanto como el movimiento.