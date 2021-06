Victoria épica de Alejandro Davidovich Fokina en la tierra batida de Roland Garros. El malagueño sigue dando pasos de gigante en su carrera y, aunque no fue tarea sencilla, logró deshacerse de Casper Ruud rumbo a los octavos de final. Esta será la segunda ocasión en la que el tenista costasoleño se mete entre los 16 mejores de un gran torneo, ya que llegó a cuarta ronda del último US Open. El siguiente rival a batir será el argentino Federico Delbonis tras sorprender a Fabio Fognini por 6-4, 6-1, 6-3. Este partido tendrá el plus de que, si Davidovich cosecha otra victoria, se clasificaría para los Juegos Olímpicos. Qué mejor manera de entrar a los 22 años, que curiosamente cumple este sábado, 5 de junio.

El partido arrancó con mucho equilibrio. Con cinco iguales en el primer set, el malagueño estuvo cerca de romper el servicio de Casper Ruud, llegando a estar 15-40, pero el tenista noruego no dio su brazo a torcer, remontando y colocando el 6-5 en el electrónico. Sin embargo, Davidovich hizo bueno su saque para mandar la primera manga al tie break. En la muerte súbita, el tenista malagueño impuso su ley, solventando la manga con un 7-3 y poniendo el 1-0 en el marcador.

En el segundo set, Casper Ruud no dio opción a Davidovich, a pesar de que comenzó ganando el primer juego, varias roturas de servicio y un saque imparable le valieron al noruego una rápida segunda manga que acabó 6-2, colocando así la igualdad en el marcador tras los dos primeros sets.

Al inicio de la tercera manga Davidovich consiguió una pequeña ventaja rompiendo el servicio de Rudd y colocando el 3-0 en el electrónico. Sin embargo, el tenista noruego se rehizo y puso la igualdad en el marcador ganando tresjuegos consecutivos. Davidovich supo reaccionar, rompió el servicio de Ruud y ganó el suyo para colocar el 5-4. Con 6-6 el choque se aplazó unos minutos por la lluvia, volviendo para jugarse la muerte súbita que el de Rincón se llevó por un ajustado 8-6.

La cuarta manga no tuvo historia. Ruud no dio ninguna opción endosando un rosco al costasoleño, 6-0. En el quinto y definitivo volvió la igualdad al marcador de la pista 14 de Roland Garros. Con 5-5 y saque para el noruego, Davidovich rompió el servicio de su rival y sacó con 6-5 a su favor. No dejó de pelear, no dejó de creer y después de varias pelotas de partido' y 4 horas y 36 minutos de partida, se llevó el quinto y último set del partido.

Gracias a los logros de esta participación en Roland Garros, al término de la misma y pase lo que pase, ‘Foki’ saldrá de París, como mínimo, con el mejor ranking de su carrera: el puesto 38.