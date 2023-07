El tenista malagueño Alejandro Davidovich, que llegaba sin victorias en hierba esta temporada, sorprendió al joven francés Arthur Fils y le doblegó por 7-6 (3), 6-1 y 6-2 en su primer encuentro en el tercer grand slam de la temporada: Wimbledon. Tras retrasarse un par de días por la lluvia, el debut de Fokina se saldó con victoria y ahora se medirá en segunda ronda al holandés Botic van de Zandschulp.

Davidovich, que no ganaba un partido desde Roland Garros y que había perdido en primera ronda de Queen's y Mallorca, además de caer también en dos exhibiciones londinenses, ganó a Fils por segunda vez esta temporada, después de hacerlo en primera ronda de Roland Garros.

El de La Cala del Moral no necesitó un partido excelso al servicio, pero se aprovechó de los 35 errores no forzados del francés, que debutaba en Wimbledon y no pudo cumplir con las expectativas que había levantado a lo largo del año al meterse con 18 años en el top 100 y ganar su primer título en Lyon.

Es la segunda vez en su carrera que el malagueño se mete en segunda ronda de Wimbledon, un torneo en el que solo ha jugado el cuadro final en 2021 y 2022, aunque ganó la categoría júnior en 2017.

"En hierba luzco más"

Davidovich aseguró que su juego en hierba "luce más", después de vencer en su debut en Wimbledon.

El malagueño, en un calco de la primera ronda de Roland Garros, venció al francés Fils. "He hecho una gira de hierba bastante mala", respondió Davidovich en rueda de prensa. "En Queen's, muy mal, en Mallorca, peor. Entonces al final el tenis te da oportunidades cada semana y aquí la he aprovechado. Estoy contento del nivel que he dado".

Pese al mal curso en pasto, sin conocer la victoria hasta este jueves, Davidovich ganó aquí el torneo júnior en 2017. "Mi juego en hierba luce un poco más. Intento acabar en dos, tres tiros ahora que estoy sacando mejor. La hierba es un amor y odio. Hay botes más raros, el juego es más raro en sí, pero cuando la entiendes te puedes adaptar bastante bien".

Dos partidos el viernes

Este viernes, Davidovich hará doblete. Jugará partido de segunda ronda en individual ante Botic van de Zandschulp y se estrenará en dobles, junto al francés Adrian Mannarino, midiéndose a la pareja de indios Saketh Myneny y Yuki Bhambri.