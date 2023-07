El Balonmano Costa del Sol Málaga continúa definiendo el proyecto de la temporada 2023/24, donde defenderá el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Una de las líneas maestras ha sido dar continuidad al bloque y otra de las que renueva por una temporada es Elena Cuadrado. La palentina, que llegó a Málaga el verano anterior, ha completado una campaña sobresaliente siendo pieza clave en los éxitos del conjunto de Suso Gallardo y uno de los bastiones defensivos del equipo malagueño.

Un fichaje estratégico el de la palentina, que ha continuado en Málaga con ese crecimiento ilusionante. A sus 24 años es uno de los proyectos emergentes del balonmano español. «No te voy a mentir que me costó un poco en pretemporada y en los primeros meses, pero la gente me lo ha hecho fácil. Tanto el cuerpo técnico como las chicas me lo han hecho fácil, me he integrado bien. El cambio siempre puede ser para mejor o peor y ha sido para mejor, muy contenta de que me esté yendo bien aquí», reflexiona la ’13’.

La primera línea se une al amplio grupo de jugadoras que siguen como panteras: gemelas López (Sole y Espe), Silvia Arderius, Estela Doiro, Merche Castellanos, Gabi Pessoa, Isa Medeiros, Sara Bravo y Rocío Campigli. A las que hay que sumar los fichajes de Eli Cesáreo, Patrícia Lima, Gabriela Bitolo y Estitxu Berasategi. «Muy contenta y muy agracecida porque el club quiera seguir contando conmigo una temporada más. Estoy muy contenta y muy cómoda, la ciudad suma bastante, con ganas de dar guerra una temporada más», explica la internacional española.