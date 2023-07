Málaga da el pistoletazo de salida este martes Victoria Málaga Open 1000. Las mejores raquetas del pádel internaciones se dan cita hasta el domingo en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para conseguir un nuevo título del calendario del World Padel Tour. Una cita, por cierto, que aumenta aún más si cabe la presencia de deportistas costasoleños.

Las instituciones presentaron este lunes la competición en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga en la presentación del torneo. Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, subrayó "que se trata de un acontecimiento muy esperado por los amantes del deporte en general y del pádel en particular", la sexta disciplina en número de licencias con casi 100.000 en el país.

"El desembarco de una de las pruebas del calendario World Padel Tour en nuestra provincia es una muestra de nuestro potencial y de la fortaleza que tiene nuestro destino gracias a la marca Sport Destination, que sin duda fidelizará no solo a los turistas que vengan con este torneo como principal motivación, sino que no me cabe duda de que los jugadores se quedarán prendados de nuestra provincia y volverán con sus familiares y amigos", comentó el presidente provincial.

Siete malagueños

Hasta siete malagueños competirán en el Victoria Málaga Open 1000. Serán siete si Marta Caparrós, junto a su pareja Lea Godallier, consigue ganar el pase desde la fase previa contra Marina Martínez y Teresa Navarro. Mientras tanto, Carolina Navarro, de la mano de Marina Guinart; Mari Carmen Villalba, junto a Esther Carnicero; y Raquel Segura, al lado de Carlota Casali, serán tres malagueñas más que debutarán el miércoles en el Carpena.

No obstante, uno de los platos fuertes no llegará hasta el jueves con la aparición, directamente en los octavos de final, de Bea González, junto a Delfi Brea, quienes aterrizan en Málaga como vigentes campeonas del Madrid Premier Padel P1. Por lo que la joven paleña y la argentina llegan con el objetivo de seguir cosechando éxitos.

La cuenta costasoleña la completan tres jugadores en el cuadro masculino. Álex Ruiz y Juan Tello debutarán contra Josete Rico Y Agustín Gutiérrez, José Solano y Javier García lo harán frente a Edu Alonso y Juanlu Esbrí, mientras que uno de los grandes cruces llegará con el malagueño Momo González y su pareja Sanyo Gutiérrez contra Paquito Navarro y Fede Chingotto.