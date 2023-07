El 26 de julio de 2024, dentro de justamente un año, se celebrará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Aún parecen cercanos los de Tokio 2020 y es que, efectivamente, lo son. Por culpa de la pandemia del Covid-19 los Juegos se celebraron en 2021 y por lo tanto el actual ciclo olímpico se ha acortado, y ya son miles y miles los atletas de todo el mundo que en los meses que quedan de 2023 y los primeros de 2024 intentarán confirmar su presencia en el evento más grande al que puede acudir cualquier deportista: unos Juegos Olímpicos.

A día de hoy (26 de julio) son casi medio centenar -49- los deportistas españoles que ya han sacado billete para París y en los próximos meses intentarán unirse a ellos una decena de hombres y mujeres de Málaga que pueden reeditar, en algunos casos, o vivir por primera vez en otros, el sueño olímpico en Francia, del 26 de julio al 11 de agosto del año próximo. En esa lista ya no estarán nombres como el de Damián Quintero, brillantísima plata en los Juegos de Tokio, por la ausencia del kárate en París 2024, ni el de Paula Ruiz, la nadadora malagueña que disputó la competición de aguas abiertas en Japón y que por sorpresa, hace unos meses, anunciaba su retirada deportiva por falta de apoyos. Así pues, ¿qué malagueños optan a estar en París el año que viene?

Alejandro Davidovich, tenis

Ya asentado entre los mejores del circuito, el tenista de La Cala del Moral espera repetir la experiencia olímpica de Tokio, donde compitió en el cuadro de dobles junto a Pablo Carreño (siendo eliminados en primera ronda) y en el individual, en el que el serbio Novak Djokovic le apeó del camino hacia las medallas en la tercera ronda, en sus primeros Juegos. Su presencia en París se confirmará, precisamente, a la conclusión del Grand Slam de Roland Garros, tras el cual se publicará el ranking de la ATP que dará acceso al cuadro olímpico a los 56 primeros clasificados, con un límite de cuatro por país. Actualmente, 'Foki' es la cuarta raqueta española por detrás de Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y Roberto Bautista, por lo que no tendría que haber problemas para ser olímpico, pero... ¿y Nadal? Está aún por confirmar la posible presencia del 14 veces ganador en la tierra batida de París que, si no por ranking, podría optar a una plaza por invitación que se reserva la organización de los Juegos. Además, los requisitos para ser olímpico incluyen ser convocado al menos una vez durante el ciclo olímpico para el equipo nacional de Copa Davis, citación que podría llegar en septiembre, en las clasificatorias para la Final a 8 que se disputará, de nuevo en Málaga. Sea con o sin Nadal en activo, con presencia en la Davis o no -el reglamento establece excepciones- si Davidovich consigue acabar con la irregularidad que suele marcar su trayectoria, podría conseguir su billete olímpico ascendiendo puestos en el ranking ATP. La solución: en junio de 2024.

María de Valdés, natación en aguas abiertas

María de Valdés ha iniciado este 2023 recuperándose de una operación del hombro y el brazo izquierdo para acabar con las molestias con las que estuvo compitiendo el pasado año, cuando se proclamó subcampeona de Europa. En junio volvió a la competición con sendas platas en el Nacional que, sin embargo, no le han valido para estar presente en los Mundiales de Fukuoka que se han disputado en los últimos días y donde se han adjudicado ya plazas para París 2024. Por lo tanto, la nadadora fuengiroleña tendrá que pelear su presencia en los Juegos en Doha: del 1 al 18 de febrero de 2024, en el Campeonato Mundial de la FINA, en el que los 13 primeros clasificados en la prueba de 10 kilómetros (distancia olímpica) obtendrán una de las 22 plazas para competir, el verano del año que viene, en aguas del Sena, con un máximo de dos nadadores por país. La ilicitana Ángela Martínez, campeona de España y undécima en el reciente Mundial de Japón, es la otra gran aspirante a estar en París.

Sole y Marta López, balonmano

Otra deportista que ha comenzado esta 'contrarreloj' para estar en París 2024 es la jugadora del Balonmano Costa del Sol Málaga Sole López. Fija en las 'Guerreras' y olímpica en Tokio 2020, a comienzos de año tuvo que abandonar precisamente una concentración de la selección por una lesión en el hombro que le ha hecho perderse todo el tramo final de campeonato. Ahora, iniciará la pretemporada con el equipo y tendrá que ponerse a punto de cara al Campeonato del Mundo que se disputará en Dinamarca, Noruega y Suecia del 29 de noviembre al 17 de diciembre y cuya selección ganadora obtendrá billete directo para los Juegos Olímpicos. Si Francia resulta vencedora, valdrá con alcanzar la final para clasificar. En el Mundial, seis selecciones obtendrán su clasificación para el preolímpico de abril del año próximo, que constará de tres torneos de cuatro equipos cada uno para repartir seis plazas olímpicas.

España jugará sendos torneos dirigida por el nuevo seleccionador, Ambros Martín, que en su primera convocatoria oficial para dos amistosos ante Rumanía dentro de unos días ha dejado fuera tanto a Sole como a Marta López, la otra baza malagueña de las Guerreras y también olímpica en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Serían, si España se clasifica y es seleccionada el próximo verano, los cuartos Juegos Olímpicos para la extremo derecho del Rapid Bucuresti.

Las jugadoras del Costa del Sol Málaga Silvia Arderius y la recientemente fichada Eli Cesáreo sí están en una lista de la que se ha caído la portera Merche Castellanos. ¿Estarán con las Guerreras en el Mundial y, ojalá, en los Juegos de París?

Alberto Díaz, baloncesto

Todo parece indicar que el jugador de Unicaja, gracias a su gran trabajo (en defensa) en las ventanas FIBA primero, y en el Europeo del pasado año, ya tiene la confianza de Sergio Scariolo para ser uno de los bases de la selección en los Juegos Olímpicos, si es que España logra clasificarse. La primera oportunidad será en el inminente Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas, que se disputa entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, y en el que los dos primeros equipos europeos se clasificarán directamente para París 2024. De no lograr billete olímpico este verano, España tendrá que disputar un preolímpico el próximo año, con fecha y sede aún por determinar. Por el momento, Alberto Díaz está en la prelista de Scariolo para preparar el Mundial y todo hace indicar que el cajista volverá a ser uno de los 12 jugadores que intentará revalidar el título mundial conseguido en 2019 logrando, en consecuencia, el billete olímpico.

Brahim Díaz, fútbol

La selección española de fútbol lograba, tras ser finalista del Europeo sub-21 a comienzos de mes, su clasificación para los Juegos Olímpicos. El conjunto de Santi Denia cayó en una desafortunada final ante Inglaterra, teniendo que contentarse con la segunda plaza que, eso sí, le valía para estar el verano que viene en la cita olímpica. En ella podría estar el malagueño Brahim Díaz. De regreso al Real Madrid tras una excepcional campaña en el AC Milan, el futbolista de 23 años (tendría 24 al inicio de los Juegos) ya sabe lo que es jugar con la selección española. En junio de 2021, numerosos jugadores de la sub-21 dirigida por Luis de la Fuente, actual seleccionador de la absoluta, tuvieron que disputar el amistoso programado ante Lituania después de que un positivo en la concentración de los de Luis Enrique confinara a 'La Roja', cediendo el testigo a los jóvenes de la sub-21. Brahim no solo debutó, sino que hizo uno de los cuatro goles del encuentro. Ese verano, sin embargo, se quedó fuera de los elegidos para los Juegos de Tokio... ¿será 2024 su momento?

Natalia de Miguel, remo

La remera malagueña Natalia de Miguel es otra de las atletas de la provincia que espera convertirse en olímpica el próximo verano. Tras competir en scull ligero el pasado 2022, logrando el bronce en el Mundial de Belgrado, ahora intentará alcanzar los Juegos en el doble scull ligero (LW2x), formando pareja con la sevillana Rocío Lao. El primer paso tendrán que darlo el próximo mes de septiembre, cuando se celebra el Campeonato del Mundo, de nuevo en Belgrado, del 3 al 10 de septiembre, en el que se pondrán en juego siete plazas olímpicas. De no lograrla, la siguiente oportunidad sería en el Campeonato de Europa de finales de abril, en Hungría, que haría las veces de preolímpico para nuestro continente, repartiendo dos plazas en la disciplina de doble scull ligero. En este Europeo solo podrán participar países que, como mucho, hayan clasificado una (o ninguna) embarcación a través del Mundial. Por último, si la pareja española no hubiera logrado plaza en los anteriores campeonatos, podrían participar en la regata final de clasificación olímpica en Lucerna, Suiza, en mayo de 2024. En todas estas pruebas tendrá Natalia de Miguel la oportunidad de quitarse el mal sabor de boca de 2021, en el que se quedó con la miel en los labios de acudir a los Juegos de Tokio.

Ana Moncada, vela

No salimos del agua, para hablar ahora de otra joven malagueña que espera alcanzar el sueño olímpico en 2024. La esteponera Ana Moncada se quedaba en 2021 a las puertas de lograr su clasificación, en el preolímpico celebrado en Portugal, y en este ciclo olímpico está decidida a sacarse el billete para París en la categoría de Láser Radial (ILC6) de la que es la actual campeona de España. Con 22 años recién cumplidos, Moncada acaba de disputar en Marsella (que será la sede olímpica en los Juegos de París) el test olímpico de las diez disciplinas que tendrán lugar el verano próximo, concluyendo en 32ª posición. Su calendario más inmediato son los Mundiales de Vela en apenas dos semanas: del 10 al 20 de agosto en La Haya (Países Bajos), donde se ponen en juego hasta 16 de las 41 plazas con las que contará el Láser Radial en 2024. De no lograr plaza en agosto, Moncada tendría una nueva opción en los Mundiales de Láser Radial, en enero de 2024 en Mar de Plata (Argentina). Aquí serán siete las plazas en juego. El Europeo de Láser Radial (que se disputará en febrero en Grecia) y el preolímpico mundial (en abril, en Francia) serán las últimas 'balas' de todas las regatistas que quieran estar ese verano en los Juegos.

Ángela Lobato, voley playa

Del agua del mar a la arena de la playa. La competición de voley playa en París 2024 contará con 24 parejas por género, con un máximo de dos por país. En España, son seis las mujeres las que compiten por llegar a los Juegos y, entre ellas, hay una malagueña: Ángela Lobato. Formando pareja con la madrileña Belén Carro, son las actuales líderes del ranking nacional y campeonas de la Copa de la Reina de este 2023. Sin embargo, en su camino hacia la cita olímpica no lo tendrán fácil para superar a las otras dos parejas que pelean por ello: por un lado, la formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno, actualmente las mejor clasificadas en el ranking mundial; y por el otro, la eterna Liliana Fernández Steiner (con tres Juegos a sus espaldas junto a Elsa Baquerizo), que en este ciclo olímpico competirá con Paula Soria. En el horizonte, el Mundial de Voley Playa de México, del 6 al 15 de octubre, que otorgará plaza directa a la pareja ganadora. Otras 17 plazas se otorgarán a las parejas mejor clasificadas en el ranking olímpico, que se cerrará el 9 de junio del año próximo, contabilizando los 12 mejores resultados de cada pareja durante el periodo de clasificación. Una plaza más a nivel europeo se otorgará la plaza continental en la fase final de la Nations Cup 2024, también en junio, con sede aún por determinar. La nerjeña Ángela Lobato, a sus 31 años, pelea desde enero junto a la madrileña Carro por sumar el máximo de puntos posibles para ascender en un ranking en el que puntúan el mencionado Mundial; las pruebas del Beach Pro Tour (Elite, Challenge, Future y Finales); y las finales de los tours continentales reconocidos. Y lo más inmediato para ellas es el Europeo de Viena, del 2 al 6 de agosto, que eso sí, no otorga plazas olímpicas directas.

Azahara Muñoz, golf

En situación parecida a María de Valdés o a Sole López se encuentra Azahara Muñoz, aunque por un motivo bien distinto. La golfista de 35 años fue madre en febrero del pasado 2022 y hasta el mes de septiembre no volvió a la competición. Actualmente, recuperando sensaciones y con once torneos jugados -incluyendo el Abierto de Estados Unidos- la golfista marbellí confía en seguir mejorando para, en primer lugar, formar parte del equipo europeo que dispute a finales de septiembre la Solheim Cup aquí, en la Costa del Sol; y en segundo lugar, escalar posiciones en el ranking olímpico que se cerrará el 24 de junio del año próximo, otorgando plazas para las primeras 60 clasificadas, con un máximo de dos por país. De lograr la 'remontada', Muñoz viviría en París sus terceros Juegos Olímpicos tras Río 2016 y Tokio 2020.

¿Acento malagueño en el debut del break dance?

Los deportes urbanos han irrumpido en el programa olímpico de cara a la cita de París y el año que viene el break dance debutará como disciplina en los Juegos. A formar parte de ellos, en una misión difícil y complicada, aspiran dos malagueños del Málaga Breaking Club -Daniel González (Lil Dani) y Nerea Elena Ruiz (Sweet Spicy)- bien clasificados en el ranking nacional pero muy alejados de los puestos que dan acceso a alguna de las 16 plazas por género, hasta un máximo de dos por nacionalidad, de las que constará la competición. El Mundial del próximo mes de septiembre en Bélgica, al que acudirán solo los B-Boy y B-Girls líderes de la clasificación nacional y los vigentes campeones de España, y las series olímpicas que se celebrarán entre marzo y junio del año próximo repartirán los billetes a París. A día de hoy, con Lil Dani en el puesto 330 del ranking olímpico y Sweet Spicy en el 228, el sueño olímpico parece muy, muy lejano.