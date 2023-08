Con los ecos de la gran final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic aún resonando en la mente de los aficionados al tenis, en unos días comienza el último Grand Slam del año: el US Open. En Nueva York, el tenis español mirará como es lógico al murciano, que se enfrenta al reto de repetir el triunfo del pasado año; y a Alejandro Davidovich, actualmente la segunda raqueta de la 'Armada española' y ubicado en el puesto 21 del ranking ATP, la mejor clasificación de toda su carrera profesional.

El tenista malagueño llega a las pistas de Flushing Meadows con el amargo sabor de la retirada ante Djokovic por unos problemas de espalda en la segunda ronda del Masters de Cincinnati pero con las buenas sensaciones en su juego, que le llevaron a alcanzar por primera vez en su carrera unas semifinales en un Masters 1.000 sobre pista dura: fue en Toronto, donde el australiano Alex de Miñaur le privó de alcanzar la final. En el camino dejó al estadounidense J. J. Wolf, a un Alexander Zverev que venía de ganar en Hamburgo, al noruego Casper Ruud -tercer cabeza de serie del torneo-, y al también norteamericano Mackenzie McDonald. Esta mejoría de juego y resultados tras una dolorosa derrota en Wimbledon ante Holger Rune y una discreta actuación en torneos de tierra ha venido acompañada, además, por la citación por parte de David Ferrer para formar parte del equipo español de Copa Davis en las eliminatorias que se disputan en septiembre en Valencia.

El top20, una meta complicada

Con estos precedentes, Davidovich llega al último 'grande' del año en la mejor situación clasificatoria de su carrera y, por tenis, probablemente en mejor forma que con la que empezó Australia, Roland Garros y el mencionado Wimbledon. Sin embargo, alcanzar en el ranking ATP a los dos jugadores inmediatamente por encima suya - Francisco Cerundolo y Grigor Dimitrov, a 75 y 165 puntos respectivamente- no será nada fácil, y es que para sumar puntos en este torneo, Fokina no podrá hacerlo hasta mejorar su actuación del pasado 2022, cuando alcanzó los octavos de final, en los que cayó ante el italiano Matteo Berrettini. De esta manera, el pupilo de Jorge Aguirre tendrá que ganar al menos cinco partidos en Nueva York para seguir escalando en la clasificación mundial. El primer paso tendrá que darlo ante el tenista estadounidense Marcos Giron (el lunes, no antes de las 18.15 en horario español), a quien ya derrotó en su único enfrentamiento entre ambos: 7-5 y 6-3 en la primera ronda de Montecarlo 2022, en la que fue la primera final en un Masters 1.000 del tenista malagueño. Ojalá sea presagio de un nuevo gran torneo para él. En el hipotético camino de Davidovich hacia las rondas finales del abierto neoyorquino se encontrarían el argentino Juan Manuel Cerundolo o el checo Ilya Ivashka, en segunda ronda, el estadounidense Tommy Paul en tercera y el danés Holger Rune en la cuarta ronda, puerta hacia los cuartos de final.

Alcaraz defiende título

El número uno del mundo, el tenista español Carlos Alcaraz, iniciará el US Open contra el alemán Dominik Koepfer, con un cuadro más exigente que el que tendrá su mayor rival, Novak Djokovic. El murciano defiende el Abierto de Estados Unidos que se disputa del 28 de agosto al 10 de septiembre, en busca del tercer 'grande' de su carrera y el segundo en este 2023 tras vencer en Wimbledon, precisamente ante 'Nole'. Primer y segundo cabeza de serie parten como claros candidatos a verse de nuevo en una final. El sorteó dejó un camino más exigente para el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que podría medirse con el sudafricano Lloyd Harris, el británico Daniel Evans, el también inglés Cameron Norrie y, ya en cuartos de final, Jannik Sinner.