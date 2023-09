«Tenemos un buen equipo, pero no creo que seamos las favoritas para ganar la Liga»

No es fácil encontrar en el mercado jugadoras de la calidad de Eli Cesáreo. El Balonmano Costa del Sol Málaga ha empezado la temporada con una dolorosa derrota en Elche, pero convencidos de que se ha hecho un buen trabajo en el mercado estival. Y es que las «panteras» han hecho uno de los fichajes más mediáticos de su historia este verano recuperando a la pivote internacional desde la Liga francesa, en la que jugaba defendiendo la camiseta de JDA Dijon.

La nacida en Sant Joan Despí (25-5-1999) lleva más de media vida dedicándose al balonmano. Empezó a formarse cerca de casa, en el Club Handbol Sant Joan Despí, después pasó al Sant Vicenç, donde se hizo un nombre en División de Honor Plata. Sus buenas actuaciones hicieron que fichase por el Caja Rural Valladolid con 18 años, donde empezó su conversión de lateral izquierdo a pivote. A esas alturas ya había sido internacional en varias categorías con la selección española. Se fijó después en ella el Super Amara Bera Bera vasco. Tres temporadas allí le sirvieron para terminar de afianzarse en la élite y conseguir por ejemplo tres ligas. Tras su último año y siendo nombrada la mejor pivote de la campaña 21/22 decide marcharse a Francia, al JDA Bourgogne Dijon Handball de la Ligue Butagaz Energie, uno de los campeonatos más importantes de Europa.

Tras un año de ‘Erasmus’ vuelve a España, en esta ocasión para vestir los colores del flamante campeón de liga, el Costa del Sol, mínimo hasta 2025. Es, sin duda, el gran nombre propio de esta nueva temporada para las «panteras».

¿Cómo fue ese primer contacto entre el Balonmano Costa del Sol y usted?

Llevan varios años llamándome. Sabían de mi situación en Francia. Suso contactó conmigo. Tenía ganas de volver a España y Málaga era una buena opción para mí..

¿Tenía otras ofertas?

Sí...

¿Se pueden decir cuáles son esos equipos?

No. Tenía de equipos extranjeros y también españoles.

¿Del Bera Bera?

No.

¿Lo de Francia ha sido como una especie de Erasmus?

Ha sido una experiencia. He aprendido mucho, he visto otras cosas, he jugado al balonmano en una gran Liga...

¿Qué le ha parecido el club en estas primeras semanas que llevas por aquí?

Muy bien todo. La verdad. En el club y también con las compañeras. A muchas las conocía de antes.

El Balonmano Costa del Sol es el actual campeón de Liga, ¿también es el favorito para esta nueva temporada?

No. Nunca nadie es el favorito. Es un camino muy largo. Hay que trabajar mucho. Hay muchos equipos con una base muy buena, se han hecho buenas plantillas, con muchos refuerzos de calidad. Habrá que ver cómo cuajan todas esas plantillas, pero hay mucha calidad en la Liga Guerreras. Nosotras somos un equipo con nuevas jugadoras y hay que ver cómo cuaja todo. Sí es verdad que creo que tenemos mucha calidad y profundidad y que salga la que salga puede hacerlo bien.

¿Qué le ha pedido Suso Gallardo para aportar al Balonmano Costa del Sol Málaga?

Mi rol defensivo en el equipo esta temporada será importante. Quiere que mande mucho, que ejerza esa función y que organice, pero no hace falta que me lo diga Suso, lo tengo bastante claro. Y en ataque creo que puedo aportar muchas cosas también. A nivel de balonmano, todo eso. Y en lo personal, que disfrute, que él está ahí para ayudarme.

Y Eli Cesáreo ¿qué piensa que puede aportar?

Experiencia. El tener ya varios años jugando, mi paso por la selección... Defensivamente puedo aportar muchísimo y físicamente también en ataque. Soy una pivote grande y podemos sacar partido de jugar con doble pivote.

¿Cómo se define como jugadora?

Muy trabajadora, siempre estoy dispuesta a darlo todo y también muy autoexigente.

¿Tiene Eli Cesáreo algún objetivo a nivel personal para esta temporada?

Lo que vaya llegando de forma natural. Quiero disfrutar a tope de esta esta experiencia en Málaga, quiero ser feliz, estar a gusto y en paz, que es como mi frase principal. Y en lo deportivo tenemos muy buen equipo y me encantaría empezar ganando la Supercopa.