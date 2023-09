Tres meses después, el Costa del Sol Málaga tendrá un bonito reencuentro con Carranque, donde hace casi 100 días levantó el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Ahora defiende un reinado en el que este miércoles tendrá el primer partido delante de su afición. Un momento especial en una temporada donde el crecimiento de la masa social es evidente y ya se ha superado el número de abonados de la campaña anterior. Será frente al Replasa Beti-Onak a las 20:00 horas en una semana cargada de ilusión y exigencia. Con las navarras vendrá una pantera más, Almudena Gutiérrez, que este verano inició una nueva etapa en su carrera.

Puede sonar contradictorio, pero hay necesidad en las malagueñas ya en la segunda jornada. El estreno fue con tropiezo en Elche. «Hay que cambiar el chip, perdimos el sábado ante uno de los mejores equipos de liga y en un campo muy difícil. Toca jugar en casa y aquí no se nos pueden escapar puntos. Es importante para intentar cambiar esa imagen del primer partido», explica en la previa Suso Gallardo, que dedica unas palabras a la afición: «Cae en miércoles, pero jugar en casa siempre es un aliciente. La afición lleva tres temporadas apoyándonos muchísimo, esa masa social está creciendo cada vez más. Ojalá nos sigan llevando en volandas».

Un rival en buen momento

El Replasa Beti-Onak viene con la flecha hacia arriba después de ganar en la jornada inaugural al Mecalia Atlético Guardés. Ha perdido alguna pieza importante, pero también se ha reforzado en este verano. «Es un equipo que hace un balonmano muy alegre, que se asentó bien el año pasado cuando ascendió a la categoría, que no es nada fácil. No tienen miedo a probar cosas y si no estamos serias desde atrás, que es donde creo que el otro día fallamos más, nos costará mucho. Hay que empezar a defender mucho mejor, ser consistentes en defensa», asegura. Uno de los fichajes fue Almudena Gutiérrez, cuyo nombre está grabado con letras doradas en la historia del club. En Málaga ganó cinco títulos y este miércoles estará al otro lado.

La Supercopa, en el horizonte

Una semana donde las panteras también disputarán la primera edición de la Supercopa Ibérica Femenina en San Sebastián. «Primero hay que pensar en el Beti-Onak, son dos puntos vitales. También para coger confianza. Luego pensaremos en una Supercopa que es el primer título de la temporada y siempre que hay un título en juego es algo muy importante para este club», reflexionaba Suso Gallardo: «Somos ambiciosos, en los últimos años nos hemos ganado estar donde estamos, ser uno de los favoritos como siempre nos ponen en las quinielas. Siempre decimos lo mismo, venimos del barro, de estar hace menos de 10 años en Plata. Hay que valorar estar en cada final, en cada fase final, como si pudiera ser la última. Es un lujo lo que estamos viviendo. Puede ser un torneo super bonito y ojalá seamos capaces de competir y por qué no traérnoslo para casa». Paso a paso y la primera parada es Carranque. Un esperado reencuentro, tanto como especial.