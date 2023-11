El Córdoba CF completó su semana fantástica sumando su tercera victoria consecutiva también en el tercer encuentro de la misma goleando a una de las revelaciones de la Liga, el Antequera, un equipo que si bien no parte como candidato a estar en la zona alta, sí se encuentra en ella, llegaba a El Arcángel en un buen momento de forma y había demostrado su consistencia lejos de casa en los últimos meses, por lo que el encuentro era más que importante. Los goles de Adri Lapeña, Adilson Mendes y Fomiyem (en propia puerta) dejaron a las claras la superioridad blanquiverde, pese a que el equipo visitante exhibió algunos de los motivos que provocaron que llegara a Córdoba en los puestos nobles de la tabla.

Duelo de rachas

Llegaba el Antequera a El Arcángel con ese traje de equipo revelación de la Liga, en la que no encajaba un gol lejos de El Maulí desde el pasado mes de agosto y tras sumar 13 de los últimos 15 puntos disputados como visitante. Y el equipo de Javi Medina justificó esos números con fútbol, ya que el primer acto que firmó junto al Córdoba CF fue de lo mejorcito que se vio en el coliseo ribereño en lo que va de temporada. El Córdoba CF corrió, quizá, más de lo previsto, pero lo cierto es que también realizó un derroche de esfuerzo, fútbol y, lo que fue más de agradecer, tensión competitiva. Tácticamente, este Córdoba CF estuvo muy asentado, cerrando pasillos e intentando siempre morder a la búsqueda del balón.

Necesitó esa tensión competitiva el equipo de Iván Ania sobre todo en el primer cuarto de hora, en el que el Antequera se hizo dueño del esférico y mantuvo la posesión, con un equipo cordobesista intentando presionar sobre la salida de balón antequerana, sin éxito, y un Antequera que parecía relativamente cómodo con el papel que se había asignado a sí mismo como dominador del balón. El juego estaba equilibrado, pese a todo y el grupo de Ania tiró de individualidades. Ahí se notó la diferencia de calidad. Por ejemplo, la pelea entre Adilson y David Rodríguez, decantada claramente a favor del portugués, que ya en el minuto 3 se marchó del lateral visitante, aunque sin lograr montar una ocasión clara para los suyos.

A pesar del amor de Javi Medina por el balón, por la posesión, Luismi Redondo pasó completamente desapercibido en el primer acto, completamente desasistido y no se vio excesivamente a Loren Burón o a Ale García. Sin embargo, el Antequera llegó a la portería blanquiverde, pero no fue por juego, sino a balón parado, ya que David Rodríguez metió el miedo en el cuerpo a las gradas en el minuto 6. Una falta sobre Yeremy era botada por Chema al segundo palo, en donde David Rodríguez, solo, remataba de cabeza para obligar a Carlos Marín a sacar una mano milagrosa (se hizo daño en un costado el portero cordobesista) cuyo rechazo cayó en los pies de Nacho País, que disparo al lateral de la red cuando estaba vencido Carlos Marín.

No se arrugó

No se arrugó el Córdoba CF ante la clara ocasión visitante, ni muchísimo menos y mantuvo la presión para intentar recuperar balón. Respondió el conjunto blanquiverde con un jugadón de Adilson (min. 14), llevándose por delante a David Rodríguez y llegando hasta la línea de fondo. Allí lanzó un centro paralelo a la línea de gol y Casas no llegó por centímetros al balón. Una jugada que se inició por una buena recuperación de balón por parte del mediocampo cordobesista en una salida de balón antequerana. Los minutos hacían mella en la concentración y el partido se iba equilibrando. El equipo de Javi Medina no lograba mantener durante tanto espacio de tiempo la posesión y el Córdoba CF lograba dar algo de continuidad a sus llegadas, aunque el desgaste físico seguía siendo más que llamativo.

Tras un disparo lejano de Diarra (min. 16) que se marchó por encima del larguero, llegó el tanto que desequilibraba el marcador, un tanto más que llamativo, porque era el primero que recibía el Antequera en tres meses lejos de casa y, además, era a balón parado. Una falta lateral botada por Kike Márquez era cabeceada impecablemente por Adrián Lapeña, que se topaba con el larguero de la meta defendida por Eric Puerto. El propio central blanquiverde fue de nuevo a por el rechazo y también de cabeza anotó el gol para el Córdoba CF. Irónico que, con tanta jugada y tanto balón por raso, el gol local llegara a balón parado, al igual que la mejor ocasión visitante.

El Córdoba CF se serenó tras el gol. No bajó el ritmo, ni mucho menos, pero parecía rebajar el nivel de ansiedad y mantuvo la línea defensiva en el centro del campo, apretando al máximo la salida de balón antequerana. Porque el Antequera continuó a lo suyo, a querer tener el balón, aunque lo cierto es que sin llegada. El equipo de Javi Medina se mostraba muy ortodoxo en los postulados propugnados por otros técnicos conocidos y su Antequera no da ni un solo pelotazo, su portero es un jugador de campo más y también sufre, quizá, más de la cuenta por llevar su catón al extremo.

Así, el partido siguió siendo divertido pese a la ausencia de ocasiones hasta el final del primer acto. Presenciar la lucha -desigual- de Adilson con David Rodríguez, el derroche de Diarra e Isma Ruiz y los detalles de Carracedo o Kike Márquez complementaban unos primeros 45 minutos más que divertidos que, además, dejaban un 1-0 en el marcador que era perfecto para el Córdoba CF.

Salida en tromba

Mejoraría aún el guarismo para los blanquiverdes nada más volver de vestuarios, en una salida estilo ciclón. Porque en tres minutos tuvieron tres ocasiones: Carracedo pidió penalti de Yeremy en la primera jugada del segundo acto, Kike Márquez disparaba alto tras una llegada del extremo derecho blanquiverde y, justo antes, llegaba el segundo tanto cordobesista, a cargo de Adilson Mendes tras un enorme pase de Youssouf Diarra (min. 47).

Medina intentó contener el chaparrón cordobesista e introdujo a Ale Marín y Destiny por Ale García y Nacho País, colocando a Marcelo como mediocentro defensivo y haciendo bajar unos metros a Luismi Redondo, desde su posición de falso nueve para acompañar a Chema. Pero apenas le dio tiempo a comprobar si la modificación surtía efecto, ya que en el minuto 60, un centro de Carracedo no encontraba amigo, pero sí rematador: Fomeyem cabeceaba a su propia puerta anotando el tercer tanto cordobesista de la tarde-noche.

Aunque aún quedaba por delante un tercio de encuentro, en realidad, el duelo se acabó ahí. Tanto es así, que diez minutos después del tercer gol blanquiverde, Iván Ania realizó un triple cambio que dejaba a las claras lo que ocurriría hasta el final. Simo sustituyó a Carracedo, pasando Adilson Mendes a jugar por la derecha. El asturiano también introdujo a Iván Rodríguez, que volvía tras su lesión, sustituyendo a Calderón, mientras que hacía debutar en la punta de ataque al chaval del filial, Óscar Jiménez, firmado el pasado verano al Antoniano para el segundo equipo cordobesista, en donde ya lleva seis goles en 11 encuentros.

El final de partido fue de fiesta en El Arcángel. Adilson y Simo pudieron aumentar aún más la goleada, pero el cordobesismo se dio por satisfecho con una goleada ante un rival en forma y con ver al Córdoba CF dormir en la tercera posición de la tabla clasificatoria tras completar su semana fantástica: tres encuentros, tres victorias.