Sergi Roberto: “Me hace una ilusión especial levantar este trofeo”

Sergi Roberto está ante un partido especial para él. El de Reus puede levantar por primera vez un trofeo como capitán del FC Barcelona si los de Xavi se imponen al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

El centrocampista está ante uno de los días más importantes desde que entró en el club azulgrana hace ya 17 años. El de Reus está ante la oportunidad de levantar por primera vez un trofeo como capitán del Barça. Lo hará si su equipo derrota al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. “Ser el capitán del Barça es un sueño hecho realidad y en partidos como el de mañana te lo puedes imaginar. Me hace una ilusión especial levantar el trofeo”, decía el catalán en la rueda de prensa previa a la final.

El de Reus dejó claro en su intervención su deseo de renovar su contrato, que acaba el próximo 30 de junio y explicó que se está sintiendo muy cómodo en el centro del campo. “Soy centrocampista y siempre he jugado en el centro del campo. Por varios motivos acabé jugando mucho de lateral y siempre dije que estaba dispuesto a jugar donde dijese el entrenador. Con Joao y Jules estoy participando más en el centro del campo y lo estoy pasando muy bien la verdad”, decía el capitán azulgrana.

El Madrid, muy estudiado

El de Reus tiene claro lo que debe hacer el Barça si quiere ganar la final. “El año pasado estuvimos muy bien en la final, fue uno de los mejores partidos de la pasada temporada y ojalá se pueda repetir, pues fue muy importante para afrontar lo que quedaba. Debemos ser protagonistas con el balón y tener el control, es la mejor manera de defender al Real Madrid, tener el balón, como hicimos el año pasado. Sabemos que son muy buenos en las llegadas y debemos estar a tope hasta el último minuto, No te puedes relajar nunca con ellos”.

Además, Sergi Roberto cree que deben ser contundentes en ambas áreas y “vigilar siempre las jugadas a balón parado del Real Madrid. Son fuertes físicamente y peligrosos”.

Por último, ha agradecido las palabras de Xavi en las que explicaba que apostaba por su renovación. “Xavi ha sido para mí siempre un ídolo, lo tuve como compañero y me ayudó y ahora tengo la suerte de tenerlo como entrenador. Por mi parte, yo siempre estaré aquí para lo que el club necesite. Si él quiere que me quede y el club también, por mí no habrá ningún problema”.