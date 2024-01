Djokovic sufre antes de pasar a la tercera ronda en Australia

Grito de rabia después de más sufrimiento del que podía esperar. Novak Djokovic celebraba así con fuerza su pase a la tercera ronda del Open de Australia tras imponerse al australiano Alexei Popyrin por 6-3, 4-6, 7-6 (4) y 6-3. El vencedir de 10 títulos en Australia volvió a ceder un set, como ya le pasó ante el desconocido croata Dino Prizmic.

El comienzo tranquilo del partido de Djokovic para apuntarse la primera manga, no le sirvió al número 1 mundial para superar la segunda ronda. Sufrió antes de conseguirlo. Popyrin, un gigante de 1,96 metros, 24 años y 43 mundial, le tuvo contra las cuerdas antes de darle la mano en la red. El tenista australiano logró su primer 'break' a los 59 minutos (3-1) y a partir de ese momento impuso su juego valiente y agresivo para mantener el pulso con el campeón del Open de Australia y arrebatarle el segundo set con un segundo 'break' (6-4).

Popyrin apoyado en su saque, ante un desconocido Djokovic, sin intensidad de piernas, mantuvo la igualdad hasta el 4-4 y, con 5-4 y servicio, dispuso de tres 'set balls' (0-40) para decantar de su lado el tercer set.

Djokovic salvó la situación 'in extremis' para forzar el 'tie break y ya no dejó escapar la ocasión para apuntárselo y sonreir tras el sufrimiento que había vivido. Incluso se enfrentó a un espectador durante uno de los momentos tensos del partido. "Ven aquí y me lo dices", soltó el serbio enfadado.

En el cuarto set, las aguas volvieron al cauce de Djokovic, que apretó el acelerador para lograr su pase a la tercera ronda del torneo en 3 horas y 12 minutos.

Djokovic suma la victoria número 30 seguida en el Open de Australia donde no pierde desde 2018, que cayó en octavos, ante el surcoreano Hyeon Chung. En la próxima ronda el tenista serbio se enfrerntará al argentino Tomás Martín Etchevarry (32 mundial) que se impuso con facilidad del veterano francés Gael Monfils por un triple 6-4.

Djokovic. actual campeón, busca ganar su undécimo título del Open de Australia después de levantar su primer título en 2008 y, posteriormente, en 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. Un récord de un mismo Grand Slam solo superado por Rafael Nadal con 14 títulos en Roland Garros.

Alcaraz vuelve de madrugada

En la jornada de este miércoles se despidió en segunda ronda del torneo el mallorquín Jaume Munar (82 mundial) tras una batalla a cinco sets ante el francés Adrien Mannarino (19) por 6-3, 6-3, 1-6, 2-6 y 6-3.

En la madrugada de este jueves hora española (no antes de las 03.30 horas, Eurosport) jugará su segundo partido del torneo Carlos Alcaraz (2) ante Lorenzo Sonego (46), mientras que Alejandro Davidovich (23), aproximadamente a la misma hora, lo hará ante el portugués Nuno Borges (69).