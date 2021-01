El Trops Málaga regresa a la Liga este sábado para enfrentarse al Amenabar Zarautz, un partido de vital importancia en el que deben ganar los malagueños si quieren seguir manteniendo sus opciones de poder clasificarse para la fase de ascenso al final de la competición regular. Aunque ya no pueden fallar porque están a una distancia de cinco puntos y quedan 12 por jugar, por lo que ya no dependen de sí mismos. En caso de que el Trops no termine entre los cinco primeros, una victoria este sábado sería vital para encarar la segunda fase y evitar el descenso, ya que el nuevo sistema de competición contempla que los puntos de esta fase se arrastran para la segunda parte de la competición.

El rival es séptimo en la clasificación. Tiene 10 puntos, ha marcado 283 goles y ha recibido 266. Así, es el equipo menos goleado de la categoría. Los blanquiazules son sextos, un puesto por encima del rival de esta jornada, con 12 puntos, 261 goles anotados y 272 encajados, lo que le convierte en el segundo equipo con menos dianas encajadas. Todo indica que será un choque cuyo protagonismo caerá en las defensas. Aunque es cierto que los vascos se muestran más fuertes en casa, ya que como visitante solo han logrado dos triunfos.

El encuentro se disputará el sábado 23 a partir de las 18:00 horas en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, que no permitirá la entrada de público. Aún así, podrá seguirse en directo por el Canal de Youtube del club con la narración de Pedro Jiménez y los comentarios del ex jugador del Maristas Chicho Armada.

Sobre el partido ha hablado el técnico del Trops, Quino Soler, quien no ha ocultado su preocupación, pues se trata de un partido «muy importante y difícil a la vez». «El Zarautz es un rival que ya, la semana pasada, inició la competición, al tener un partido atrasado, y obtuvo un muy buen resultado contra el Zamora, al que ganó de seis con un juego muy solvente y una defensa muy dura. Por tanto, nos vamos a enfrentar a un adversario muy complicado», ha indicado Soler, al tiempo que ha insistido en que sus jugadores llevan toda la semana «intentando preparar el partido muy bien, porque sabemos de la importancia de los dos puntos. Así pues, haremos todo lo que está en nuestras manos para que se queden en casa porque, de cara a la segunda fase, sería muy valioso sacar el encuentro adelante», ha sentenciado el entrenador malagueño.

Curro Muñoz, el capitán del Trops, ha insistido también en la trascendencia de este choque ante el Zarautz, «un rival duro que, prácticamente, está igualado con nosotros en la tabla de clasificación. En su cancha no fuimos capaces de ganar –el choque se saldó con empate a 19–, así que habrá que intentar hacerse fuerte en nuestro feudo. Si ganamos, nos alejaremos del resto que nos sigue; nos distanciaremos en puntos. Todavía tenemos la ilusión de meternos arriba, aunque sabemos que será muy complicado, pues ya dependemos de los demás. Y si no lo conseguimos, arrastraríamos los puntos que consigamos de aquí al final de la primera fase y pasaríamos a la siguiente ronda con una cierta ventaja, de ahí la trascendencia de este partido», ha recordado el extremo malagueño. «Tenemos que jugar al mil por mil y sacar los dos puntos como sea», ha añadido Curro Muñoz.

Manuel Mohedano Fernández y Vicente Peris Orts, de las federaciones territoriales de Andalucía y Valencia, son los colegiados que arbitrarán el encuentro entre Trops Málaga y Amenabar Zarautz.