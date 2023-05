«El proyecto actual del paseo marítimo de El Palo no nos gusta un pelo»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

No los veo en buen estado, sobre todo por la limpieza, también hay mucha dejadez con el mobiliario que tenemos en Málaga y con los monumentos. Sí que se hacen algunas inversiones pero aunque una sea reiterativa, Málaga es calle Larios y el resto no existe.

¿Considera que la ciudad ha mejorado en los últimos años?

No se puede decir que no haya mejorado. En estos años se han hecho actuaciones puntuales que se venían demandando de años anteriores y nos hemos quedado como estancados. La cuestión de los carriles bici que acometió el Ayuntamiento, por ejemplo, vas ahora por ellos y ni siquiera se ve la pintura, del deterioro tan grande que tienen y eso que lo usan muchos extranjeros y no es una inversión grande pintarlos. Pienso que el Ayuntamiento y el alcalde son malos administradores de mi dinero. Y si les preguntas a los vecinos llevamos 20 años hablando de limpieza y no mejoramos.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

En absoluto. Eso sí que es un ‘debe’ y llevamos muchísimos años. Hay consejos de distrito y territoriales pero al no ser vinculantes, las asociaciones ni pinchamos ni cortamos, vamos sólo a hacer un poco de ‘terapia’. Luego, ni el concejal te responde a lo que has preguntado ni el propio Ayuntamiento contesta las cartas que le mandas.

¿Cómo se encuentra El Palo?

Es verdad que El Palo lo han mantenido, se han hecho cosas. El concejal Carlos Conde ha hecho cosas como el arreglo de calle Villafuerte para mejorar la movilidad o las cosas que le hemos pedido en Playa Virginia pero no se hacen obras de envergadura. Se nota el mantenimiento pero para llenarnos el ojo y eso no me termina de contentar. Sí que es verdad que en El Palo hay más equipos de limpieza pero no solucionas el que los chiringuitos del paseo marítimo lo dejan todo hecho un asco; debe haber inspectores que multen. No es sólo meter más personal a limpiar es hacer que se cumpla la normativa, porque por el contrario en Echeverría los comerciantes cierran y friegan su acera. Si los chiringuitos te echan la porquería del pescado por la mañana en contenedores, o los multas o haces dos recogidas diarias, como hace el Rincón. Llevamos 10 años denunciando lo mismo.

¿Cómo trabaja el distrito?

Se han hecho cosas. Carlos Conde trajo dinero que faltaba en Málaga Este y trajo obras que llevábamos tiempo demandado pero hay que hacer cosas de calado para tener un barrio en condiciones. Trajo también un equipo que se encarga de todo y trabaja a destajo. Eso no se le puede discutir.

¿Qué mejoras destacaría de la última legislatura?

El arreglo de la calle Villafuerte por un lado y el de Playa Virginia por otro.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar al Palo?

Seguimos pidiendo una reforma del paseo marítimo, el proyecto que tienen en la actualidad no nos gusta ni un pelo. Que enseñen lo que quieran pero no estamos de acuerdo. Nosotros queremos la peatonalización de las calles Quitapenas y Banda del Mar, que el paseo marítimo sea del peatón y que hagan un carril bici. A los coches que aparcan en esas dos calles se les puede ofrecer un aparcamiento en Echeverría o una bonificación. Además, también demandamos que los chiringuitos pongan sus mesas en esa mitad de la calle para que el paseo marítimo quede libre y la gente pueda caminar tranquilamente. Por otra parte también querríamos una plaza del Padre Ciganda digna, con una especie de auditorio para actividades culturales junto al mar, algo con lo que no se haga demasiado gasto. Buscar alternativas para poder hacer eventos culturales y de paso para poner el barrio en relieve. También es fundamental para nosotros que intervengan para prohibir la instalación de más pisos turísticos así como más bares o merenderos en el paseo marítimo y que no se autoricen más casas de apuestas. Y si hay que hablar del barrio que queremos, pretendemos que no se pierda la identidad, nosotros no queremos ser Torremolinos o Nerja sino El Palo. También en relación con la movilidad la asociación de vecinos propone que todos los domingos la avenida Salvador Allende quede libre del tráfico de coches. Creo en general que los políticos se tienen que sentar y pensar proyectos a largo plazo y no a corto plazo. Y poner en marcha medidas como las que están haciendo en Barcelona: Ahora que las temperaturas están subiendo, pensando en las personas mayores se pueden abrir los edificios municipales con aire acondicionado como ‘refugios climáticos’; son actuaciones sin coste económico alguno. También reclamamos que se arregle toda la zona del Peñón del Cuervo y que se eliminen todas las barbacoas. Los fines de semana hay concentraciones de coches tuneados con la música a tope y dejan todo lleno de basura. La asociación también quiere que se cierre la fábrica de cemento de la Araña y que en su lugar se haga un centro de interpretación de toda la zona. Además, proponemos que en lugar de la fábrica se instale una planta de reciclado de basura con lo que se crearía un montón de empleo. Y en el terreno de la vivienda, no queremos más casas de lujo para unos pocos que se las puedan pagar, necesitamos casas para los ciudadanos que se las puedan costear y empleos sostenibles, no más contaminantes y que afecten a nuestra salud. Por último, creo que en El Palo faltan muchos más árboles con los que poder reducir la contaminación.