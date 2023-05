«Llevamos pidiendo un nuevo mercado de Huelin desde 2007»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

Encuentro sobre todo falta de limpieza y de seguridad. El equipo de gobierno tiene que colaborar más con los colectivos para que sepan cuáles son las deficiencias de los barrios, que veo muy descuidados. También en el asunto del ruido y la hostelería la dejadez es total, de ahí el incremento del problema.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

Sería un ingenuo si dijera que no. Hay aspectos de la ciudad que han mejorado pero en muchos barrios no se ha acometido ningún tipo de obra como acerado, cuidado o la cuestión de la limpieza. Creo que este equipo de gobierno ha tenido descuidados los barrios y lo más atendido ha sido el Centro, aunque también ahí no le ha ido muy bien a los vecinos por el asunto de la hostelería. La verdad es que paseas por el Centro y hay calles por las que te cuesta pasar por la ubicación de las mesas y las sillas. También veo que el equipo de gobierno se ha dedicado más a las ‘infraestructuras urbanísticas’, a hacer torres y no tenido como prioridad el asunto de las viviendas sociales y viviendas de clase media; no se ha preocupado de esa parte de la ciudadanía.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

No. Por un lado, a la gente joven le cuesta formar parte de directivas porque con su trabajo, sueldos de mil euros, sus horarios, el alquiler de un piso o la hipoteca no dan abasto. Por otra parte, y hablo de nuestro caso, hemos tenido que llegar a manifestarnos para solucionar problemas de la asociación porque no existe el diálogo que con otros colectivos sí ha habido

¿Cómo se encuentra Huelin?

Mal con respecto a la limpieza y no se limpia en zonas donde más se ensucia como alrededor de los juegos infantiles. Además, a las 7 u 8 de la tarde las papeleras y los contenedores están llenos de basura y también hay basura alrededor de las papeleras. Por otro lado, formamos parte de un colectivo contra el ruido, algo que está empobreciendo la calidad de vida, de hecho muchas familias están buscando sitio en otros barrios a causa de este problema que es insoportable. Aunque los bares tengan horario de cierre, la gente sale y sigue bebiendo en la calle y la Policía Local debería intervenir. En la zona de Echeverría se están dando licencias para más bares y bares de copas. Se ha pasado de un barrio con muchas tiendas de ropa y comestibles a que todo sean bares y bares de copas. En Huelin, que no es zona acústicamente saturada, se hicieron una serie de mediciones, mandamos un escrito y todavía no tenemos información de esas mediciones. Queremos convivir con los bares pero respetándonos todos. Por otro lado el SARE no está funcionando porque no tiene las rotaciones que preveía el Ayuntamiento. Creo que el Ayuntamiento ha tendido más la mano a la hostelería que a los vecinos. Tenemos que llegar a acuerdos y decir: SARE, sí en esta medida y SARE, no en todo el barrio de Jardín de la Abadía y alrededores; últimamente pedíamos que fuera SARE en la zona de los bares, en Tomás Echeverría. Con respecto a la playa, en este caso ha habido temporales fuertes y la arena se ha estabilizado. Ahora mismo los vecinos tienen una playa para poder disfrutar de ella pero vamos a seguir teniendo un ojo en la playa porque el compromiso del Puerto es seguir regenerándola en caso de que se vuelva a perder arena. También tuvimos el compromiso para esta legislatura de un auditorio precioso, abierto, en la zona de la glorieta de Antonio Molina para actividades como la entrega del Marengo de Oro y otras muchas actividades culturales, pero es otra promesa que el equipo de gobierno ha incumplido. Con respecto al Auditorio de San Andrés y el puerto deportivo, nos puede traer muchos problemas porque aunque esos equipamientos traigan riqueza a Málaga, lógicamente donde haya un puerto deportivo va a haber bares y ruido. Por eso seguimos diciendo que el Ayuntamiento debe ser estricto con la normativa, debe hacer cumplir las ordenanzas porque queremos tener una convivencia. Los vecinos queremos y necesitamos descansar.

¿Cómo trabaja el distrito?

Una de las propuestas que hemos hecho llegar a los partidos es que un concejal y un jefe de distrito no pueden llevar un distrito de 130.000 personas, eso es una ciudad. Por eso pedimos que haya un solo concejal pero dos jefes de distrito. Eso generará que los vecinos tengan más participación y que haya menos problemas. No queremos creárselos al equipo de gobierno.

¿Qué mejoras destacaría de la última legislatura?

En Huelin no veo que haya habido ninguna en estos cuatro años. Se han arreglado algunas aceras. Ha habido actuaciones en otros barrios pero aquí no.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a Huelin?

Existía un compromiso por parte del equipo de gobierno de varias legislaturas de que el mercado de Huelin se iba a hacer nuevo, con una ubicación provisional, pero va a terminar la legislatura y está sin hacer. Pedimos al que gane las elecciones que lo haga porque llevamos pidiendo un nuevo mercado desde 2007 y todavía no se ha hecho. Pedimos un mercado con aparcamiento y encima del mercado, en la planta superior, un centro ciudadano. Con respecto a la playa pedimos que el camino para personas en sillas de ruedas se amplíe.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Que se preocupe por los barrios para poder tener unos barrios dignos y una ciudad digna y que las mejoras las podamos dialogar con los concejales. También le pedimos que arregle el problema de la subida de los alquileres y la proliferación de viviendas turísticas por el Centro y todos los barrios de Málaga, un problema que no tiene fin y la gente se tiene que ir a otro sitio.