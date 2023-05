La casualidad o la causalidad -depende del baile emprendido por las vocales- intervinieron para que el cielo de Málaga recibiera con un atuendo gris a Yolanda Díaz. Bajo la intermitencia lluviosa del lunes, reinó la sensación de que la 'Ciudad de Paraíso' se había alejado por instantes del verso de Vicente Aleixandre, incluso de esa luz que eclipsó a Gabriel García Márquez, para 'disfrazarse' de la Galicia natal de la vicepresidenta roja del Gobierno de España. A la hora de la merienda, con los relojes caminando a las seis de la tarde, una multitud aguardaba estoica -con o sin paraguas- el paciente acceso al Palacio de Ferias y Congresos. En algunos casos, el tono que coloreaba el apagado día lo aportaba el morado de una bandera republicana. De esa enseña en la que conviven el rojo de Izquierda Unida o el morado de Podemos, las principales fuerzas que se reconciliaron con una alianza de última hora para que Málaga no le restara al espíritu 'yolandista' de Sumar. Para una candidatura de unidad que también comparten Verdes Equo, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. O sea, media docena de partidos cuyos nombres casi no caben en la papeleta de las elecciones municipales del 28M. Y a cuyos militantes se les quedó pequeño el aforo que aclamó a la ministra de Trabajo que quiere romper el tejado de hielo de La Moncloa. Todos los que lograron entrar al mitin se pusieron de pie en cuanto, a las 18.20 horas de la tarde, vieron bajar por unos escaleras a la vicepresidenta del Gobierno. Le dedicaron un aplauso de varios minutos y la propia Yolanda Díaz les devolvía con sus palmas la ovación. A continuación, sonaron gritos de 'Toñi, alcaldesa' con los que los presentes se alinearon con el verdadero motivo de la cita: el apoyo a la candidatura a la alcaldía de Málaga capital de Toni Morillas. Y también a los candidatos vinculados a Izquierda Unida en un total de 64 municipios repartidos por toda la provincia. Finalmente, se cayó del cartel el ministro de Consumo y líder nacional de IU, el malagueño Alberto Garzón, quien no pudo asistir.

Con una camiseta que estaba a juego con el cielo amenazante de la calle y con unos pantalones blancos, Yolanda Díaz se sentó entre la 'alcaldable' de IU y la portavoz nacional de Podemos, Isa Serra. Y al lado de esta última se encontraba la líder de Más País en Andalucía, Esperanza Gómez. Todo parecía medido para escenificar el puzzle sin excesivos desertores que anhela Sumar. Y, de hecho, no tardaron en aplaudir a rabiar todos cuando en la primera de las intervenciones Mar González, de Verdes Equo, recordó la presencia en el acto de "la próxima presidenta" del Gobierno español. Entonces, los gritos de 'presidenta, presidenta' se suspendieron en el aire como antes lo habían hecho los de 'alcaldesa, alcaldesa'. El coro colectivo dejó claro que había aterrizado en tierras mediterráneas la gira descendente que venía emprendiendo en la campaña electoral española Yolanda Díaz desde mediados de la semana pasada. De hecho, tras varios días en el norte -en Galicia, Navarra o la Barcelona de Ada Colau- bajó el domingo hasta Extremadura y, luego, empezó una nueva semana por la mañana en Sevilla, antes de su mitin malagueño. Un escenario familiar El lugar elegido para el mitin de Yolanda Díaz le resultaba familiar a la política gallega. En el mismo Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña, ya protagonizó Yolanda Díaz otro acto de campaña en las antesala del 19J andaluz. Fue el domingo antes de la jornada electoral en la que a la confluencia de las fuerzas de la izquierda, como al propio PSOE, les pasó por lo alto el arrollador resultado del PP de Juanma Moreno.