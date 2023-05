«El barrio necesita una biblioteca y la intervención en calle Victoria»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

Los barrios avanzan con la sociedad con las mejoras pertinentes por cada sector, no puedo hablar mucho de otros barrios porque desconozco cómo trabajan. Hablo de lo que conozco, mi puesto de trabajo está en una clínica del distrito Carretera de Cádiz y cuando he visto necesidades las he pedido personalmente a sus responsables consiguiendo su realización, ejemplos: baldeo, replantación de árboles o arreglo de farolas. Admito que hay una cosa que sí se repite en todos los barrios y es la suciedad acumulada en acerado o asfaltado. Ahora que ya han entrado las calores, a veces pasear por mi barrio con olor a orines es algo muy desagradable, admito que la suciedad es un cumulo de despropósitos, la falta de lluvia, la mala concienciación ciudadana de algunos y el sistema de limpieza de la ciudad, sea como sea es algo que hay que mejorar sin duda.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en estos últimos años?

Por supuesto, toda ciudad gobierne quien gobierne tiene que avanzar y sobre todo con la cantidad de impuestos que pagamos.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

Creo que Málaga es una ciudad ejemplo de participación ciudadana, existen cientos de asociaciones, federaciones y entidades que generan vida en los barrios y crean grupos de convivencia con muchas actividades. Nuestra asociación de vecinos es un claro ejemplo: para las obras importantes del barrio hemos realizado asambleas ciudadanas para recoger opiniones, en nuestras jornadas electorales contamos con mucha asistencia de asociados.

¿Cómo se encuentra la zona de La Victoria, Capuchinos y Fuente Olletas?

Medianamente bien, los vecinos son cada vez más participativos y nos informan por redes u otros medios sobre las necesidades, que rápidamente el área vecinal de la asociación reclama al Distrito Centro a las áreas competentes del Ayuntamiento. Quedan peticiones pendientes de realizar, pero seguimos reclamando hasta que se consiguen. Al principio de nuestra fundación fuimos muy criticados por algunos vecinos porque traíamos al barrio a políticos de distintos partidos, pero deben entender que la estrategia es simplemente que esos funcionarios públicos llamados políticos deben pasear por nuestras calles, visitar nuestros comercios para conocer las necesidades vecinales y comerciales, porque como dice el refranero «Ojos que no ven, corazón que no siente» y a nosotros nos ha funcionado muy bien para conseguir mejoras vecinales.

¿Cómo trabaja el distrito?

Nuestro distrito trabaja medianamente bien, cuando solicitamos mejoras responden con eficacia y actúan dentro de los tiempos marcados por la burocracia. Hay peticiones que tardan menos y otras más, también depende mucho de los presupuestos de las áreas del Ayuntamiento. Admito que como presidente a veces soy muy vehemente con los responsables del distrito, la relación es como un matrimonio, hay momentos buenos y malos, pero es un claro ejemplo de la misma vida, la verdad es que con Francisco Cantos ya son 11 años trabajando juntos ‘distrito – asociación’ y además estoy convencido de que es de los pocos del Ayuntamiento que sabe cómo tranquilizarme cuando me pongo en plan soviético. Respecto a la asesora del concejal debo admitir públicamente que aunque al principio era muy reacio, ahora puedo decir que es muy eficaz y se preocupa mucho por nuestra entidad.

¿Qué mejoras destacaría de esta última legislatura?

En esta legislatura se han conseguido por la presión vecinal de la asociación muchas pequeñas mejoras en asfaltado, iluminación, movilidad, podas, decoración navideña, mayor número de eventos culturales, señalizaciones, canalizaciones, mejora de parques infantiles de las que informamos en nuestras redes sociales con un informe mensual. En materia comercial gracias al Área de Comercio del Ayuntamiento muchos comercios del barrio han ganado con campañas de apoyo organizadas desde la asociación que nunca antes se habían realizado en el barrio. En estas campañas tengo que destacar el esfuerzo y dedicación de Elisa Pérez de Siles, Mercedes España y Javier Dolera. A nivel cultural el Distrito Centro ha incrementado las actividades en nuestro barrio con distintos eventos durante todo el año, ya que la asociación llevaba años reclamando mayor actividad cultural en nuestras calles. A nivel deportivo y parques se ha conseguido que hagan una inversión de mejora en el Parque de Emasa que sigue pendiente de finalización. También se ha invertido en mejorar la pista deportiva de la avenida Manuel Gorría y están pendientes de actuación en la pista deportiva de calle Julio Mathias. Las grandes mejoras conseguidas por reivindicación vecinal han sido también el arreglo del entorno del montículo de San Miguel donde se han ganado zonas verdes y se han recuperado plazas de aparcamientos, la obra de calle Antonio Linares Pezzi donde se recuperaron plazas de aparcamientos y el arreglo de la entrada norte al parque San Miguel habilitando una puerta de acceso con arcos patrimoniales, zonas verdes y un mirador, sin olvidar que gracias a la misma presión se ha conseguido la implicación de la Junta para la apertura del Museo Yabal Faruk en calle Agua, ganando el barrio un museo novedoso en Europa; de este último debo agradecer al vecino Germán Gil Alonso que fue quien nos informó de la existencia del museo y la posterior implicación en abrirlo de Carmen Casero y Gemma del Corral. El barrio también ha ganado un nuevo espacio social: nuestra sede nueva inaugurada en diciembre de 2019 tras 7 años esperando un espacio público, aunque ya son conocedores de que el espacio se ha quedado pequeño y estamos esperando que comiencen las obras de ampliación tras la cesión de espacio por el Cementerio San Miguel a la asociación de vecinos y el interés del Distrito Centro en que tengamos el espacio merecido.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a los barrios que representa?

El barrio necesita una biblioteca, ampliar la zona infantil de la plaza de Alfonso XII, nuevos equipamientos infantiles en la plaza del Patrocinio, un arreglo del descampado de calle Pascueros, asfaltado completo de calles y plazas, las letras representativas de los barrios, un control y gestión para la retirada de amianto contaminado, una nueva zona infantil en el sector de calle Chaves, el arreglo de la escalinata de la plaza de Capuchinos, mejorar la seguridad, nuevas zonas verdes y deportivas... Y una de las peticiones más necesarias es una intervención en calle Victoria que aunque se haya mejorado la iluminación, queda mucho por hacer, aunque recientemente se han comprometido a realizarlo en 2024 y como es lógico haremos seguimiento para que se cumpla. Quisiera aprovechar esta entrevista para agradecer a los miembros de la Plataforma Reivindicativa Barrio de la Victoria su apoyo constante con esta calle.