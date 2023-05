Las mujeres no serán alcaldesas en 33 municipios de Málaga. La lista de candidatos a la alcaldía, en estas elecciones municipales en Monda, revela que en un tercio de los municipios de la provincia concurren solo hombres.

Solo 22 de los 103 municipios malagueños rompen con este desequilibrio entre hombres y mujeres, y se cumple con la paridad.

Pero, Monda es la excepción. Este pequeño pueblo de la Sierra de las Nieves es el único municipio de Málaga en el que todas las candidatas a la alcaldía son mujeres.

A la pugna por el mando del Ayuntamiento concurren cuatro partidos, Izquierda Unida, PSOE, PP y Vox y cuyas cabezas de partido son: María Fernández, Izquierda Unida; María Estela Beltrán, en el Partido Popular; la socialista Ana Belén Arana y Rocío Marín, de Vox.

A pesar de las diferencias en cuanto a propuestas e ideales políticos, estas mujeres celebran que su pueblo sea un ejemplo de igualdad: "Nos conocemos todas, esto es muy pequeño", bromea María Fernández, actual alcaldesa del pueblo.

La edil mondeña alaba esta decisión y confiesa que "esto no ha sido casual": "Hemos estado muchos años con listas llenas de hombres. Hemos querido hacer una lista femenina, donde también hay hombres", explica.

"Estamos ayudando a derribar barreras y fomentar la motivación de otras mujeres", asegura Ana Belén Arana. Para la candidata socialista, las mujeres cuentan "con más liderazgo y un mayor compromiso. Demostramos más compresión y empatía a la hora de negociar. Sin desprestigiar a ningún hombre, que son pilares fundamentales en mi vida", aclara.

Por su parte, la candidata popular recalca que "es una prueba más de que no son necesarias cuotas, para que las mujeres demos lo mejor de nosotras y seamos protagonistas de nuestro presente y futuro. Las mujeres demostramos que tenemos capacidad y posibilidades de asumir entre otros puestos de responsabilidad el de cargo político".

Y añade: "El avance de la mujer me enorgullece, debemos ser capaces de crear un futuro donde poder conciliar con la familia y poder seguir creciendo a nivel profesional en igualdad de oportunidades sea una prioridad", recalca.

María Fernández Martín, IU

María Fernández es la más veterana de las cuatro. Fernández es la actual alcaldesa de Monda y este año vuelve a presentarse a la alcaldía por Izquierda Unida. Además, es la primera mujer alcaldesa en la historia de este pueblo.

Su legislatura comenzó en 2019, y los primeros años de gobierno municipal han estado marcados por la pandemia y sus consecuencias: "No ha sido una legislatura al uso. Hemos gobernado realmente dos años, porque los dos primeros fueron los de la pandemia. Fueron años difíciles, pero volcamos todos nuestros esfuerzos en mejorarlo".

Para esta legislatura, la alcaldesa asegura que, "Monda necesita un plan básico de ordenación municipal".

"Monda es referente económico, social, cultural y festivo", afirma la alcaldesa

Entre sus propuestas está la de apostar por un crecimiento urbanístico, "invertir en más equipamiento, infraestructuras como viviendas VPO, parques y zonas verdes": "Queremos remodelar las calles, cambiar las tuberías, que están obsoletas, ampliar el gimnasio municipal, crear un parking y un depósito de agua potable. Apostamos por ser Parque Nacional y ya es una realidad", dice.

La alcaldesa destaca el atractivo de este pueblo y cómo ha aumentado en población estos últimos años: "Estamos experimentando un crecimiento importante debido a que hemos situado Monda en el mapa, son 500 personas más las que han elegido vivir en Monda, gracias al trabajo realizado estos años".

Ana Belén Arana, PSOE

Ana Belén es un rostro conocido en el pueblo. Arana es la primera vez que se presenta por el partido socialista de Monda, y lo hace porque cree que "Monda necesita un cambio, gente nueva con compromiso".

No tener experiencia en política no es un impedimento para la socialista: "No soy política pero sí mondeña. No lo veo como un obstáculo, tengo mucha fuerza y me baso en actos. Soy la mejor candidata", expresa.

Entre sus principales propuestas están la de "crear una bolsa de empleo municipal, bonificaciones a los comercios, ayudas a la educación, como cheques infantiles y colaborar con las asociaciones: "Son propuestas ambiciosas, creo que vamos a salir porque han tenido una gran aceptación", asevera.

María Estela Beltrán, PP

Beltrán es técnica de desarrollo rural y proyectos europeos en el GDR Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda; y es la primera vez que se presenta por el Partido Popular.

Ya en las elecciones pasadas quiso presentarse por su partido, pero los compromisos familiares se lo impidieron. Ahora, una de las razones principales por las que concurre en estos comicios es porque cree que "Monda vive un momento en el que necesita un cambio de aires, que genere una nueva manera de gestionar el municipio y haga posible la generación de nuevas oportunidades".

María quiere "trabajar con las personas, mejorar la calidad de vida de Monda y su gente".

Un objetivo que quiere cumplir a través de "mejorar la gestión pública, seguridad jurídica y transparencia. Queremos desarrollar de nuestro Plan Básico de Ordenación; mejorar servicios la atención social y sanitaria, apoyar a la generación de empleo y la actividad económica y sobre todo implementar un plan de embellecimiento".

Vox

La dirección provincial de Vox declinó la invitación de este periódico, para que su candidata participara con su testimonio en este reportaje.