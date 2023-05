«Nuevo San Andrés tiene 50 años y gracias al Ayuntamiento de Málaga lo estamos rehabilitando»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

Los barrios están bien cuidados pero nosotros tenemos también que aportar algo, no sólo los demás. Pasa con el tema de la limpieza, eso de decir que ensucio porque mañana limpian o si el perro hace sus necesidades no las recojo. Aquí hay un grupo de trabajadores que están todo el día limpiando. Hay que mirar por los barrios y trabajar por ellos. Si algo he aprendido es que si luchas mucho por tu barrio eso tendrá sus frutos.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

Sí que ha mejorado. Creo que ya no se dice que Málaga es un ‘barrio’ de Torremolinos. Disfruto mucho viendo cómo está Málaga en Semana Santa, cómo viene la gente. Málaga es maravillosa.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

Nos estamos volviendo mucho ‘para mí, para mí’, pensaba que después de la pandemia íbamos a ser menos egoístas y tenemos que ser más humildes. En mi caso, yo no doy un no por respuesta a nadie y si a alguien le falta algo y está en mis manos, mato por eso. He estado trabajando 49 años en Nuevo San Andrés y cuando me he jubilado me he quedado aquí, aportando mis conocimientos y mi ayuda porque todo lo que se pueda hacer por Nueva San Andrés, ‘araño’ por él. Por eso creo que hay que pensar más en los demás.

¿Cómo se encuentra Nuevo San Andrés?

El barrio tiene 50 años y gracias al Ayuntamiento de Málaga lo estamos rehabilitando y a ver si se pudieran poner placas solares. El resto que queda se irá haciendo, hay que lucharlo, como el antiguo Colegio Félix Rodríguez de la Fuente , que hace diez años que lo pedimos como centro de día para mayores y ha tenido que salir Juanma Moreno para darnos el sí, porque siempre teníamos un no por respuesta. Lo que pido es que antes de que me muera vaya ese centro de mayores al Félix Rodríguez de la Fuente. Muchas personas mayores del barrio han muerto en la pandemia.

¿Cómo trabaja el distrito?

Se ha ido el concejal Luis Verde y hay una concejala nueva, Mari Paz Flores, que tiene muchas ganas de trabajar y eso es lo importante. Estamos muy contentos con el funcionamiento del distrito. Además, tenemos un banco de alimentos que funciona a las mil maravillas con mucha gente voluntaria.

¿Qué mejoras destacaría de esta legislatura?

La rehabilitación de los edificios que, la verdad, estaban que se caían, aunque todavía quedan. Eso es lo principal.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a Nuevo San Andrés?

El centro de día para mayores en el Félix Rodríguez de la Fuente, eso es lo que me gustaría y un parque infantil para los niños. También tiene que haber zonas verdes si el Diplo que se cerró se derriba y además, por el Bulevar Adolfo Suárez. Lo vamos a pelear lo mismo que peleé el soterramiento de las vías del tren. Aquí estamos de paso y por eso creo que hay que intentar ser personas justas, bondadosas y altruistas.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Primero quiero que gane Francisco de la Torre para que salga por la puerta grande. Lo conozco de cerca y es una persona muy trabajadora, muy honrada y que gobierna para todos. Las personas pueden pertenecer a la organización que sea pero lo importante es que si son buenas personas, son buenas personas. La verdad es que el alcalde, cuando se le llama, viene, incluso durante la pandemia.