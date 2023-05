¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Nosotros queremos tener el máximo apoyo de los ciudadanos y aspiramos a ganar las elecciones. Si se da una situación de pactos, estamos dispuestos a sentarnos con cualquier partido que comparta con nosotros la necesidad de devolver la decencia a la gestión pública y la de mejorar la vida de los vecinos y vecinas del municipio. Creo que son la mayoría de los que se presentan, por lo que, con los que puedan lograr representación, no veo muchos problemas para entendernos. En el PP, ni Ángeles Muñoz, ni la mayor parte de los concejales que la acompañan en la candidatura, han mostrado las cualidades necesarias para ser servidores púbicos. Todos la están arropando en sus vínculos con el narcotráfico y el blanqueo y al final todos son cómplices. También estamos muy alejados, de los posicionamientos de la ultraderecha, pero además es que plantean temas nacionales para desarrollar su ideología y aquí estamos para abordar los problemas que tienen en el día a día los ciudadanos de Marbella y San Pedro.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Han sido cuatro años negros para Marbella y San Pedro Alcántara, de proyectos sin realizar, de incremento de la deuda y del regreso de la sombra de la corrupción al Ayuntamiento. Acabamos con menos infraestructuras deportivas de las que teníamos en 2019, esto es demoledor, tenemos una deuda financiera, con los bancos, que se ha disparado y que pronto será inasumible por la nefasta gestión económica de Ángeles Muñoz. Y el cierre lamentable han sido los escándalos de todo tipo que rodean a la alcaldesa, pero sobre todo el que afecta a su entorno más próximo sobre el caso de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y las conexiones con el Consistorio. Ella ha sido incapaz de aclarar si su multimillonario patrimonio, que al menos que sepamos estaría valorado en 15 millones de euros, tiene que ver, como piensa mucha gente en la calle, con esos negocios turbios. Nosotros le hemos pedido todo tipo de explicaciones, pero no ha querido. Llevamos meses esperando a que nos muestre los expedientes mediante los cuales contrató obras con una empresa acusada de blanquear dinero para sus familiares. ¿Si no hay nada que ocultar, por qué no nos facilita esa información?

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Tenemos un programa muy completo que se vertebra sobre cuatro ejes, pero si me pregunta por uno en concreto, sin duda es la creación de 1.300 viviendas protegidas en régimen de alquiler, entre 300 y 400 euros, y de venta, entre 87.000 y 129.000 euros. Es una de las principales necesidades que nos transmiten a diario los vecinos y vecinas del municipio. Las infraestructuras deportivas son otra de las cuestiones más demandadas en Marbella y San Pedro y a la que tenemos que dar respuesta de forma inmediata. Para ello, tenemos un proyecto muy bueno elaborado por Elena Benítez, que fue deportista de élite, campeona olímpica, y experta en gestión deportiva. Y también nuestro plan de movilidad y aparcamiento, y las políticas sociales, a lo que añadimos la vuelta de la decencia a la gestión pública y limpiar la imagen de Marbella, manchada por Ángeles Muñoz.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Siempre hemos mantenido la misma postura en este asunto, que es justamente la contraria a la del PP. En lugar de vender suelo municipal como ha hecho Ángeles Muñoz, nosotros lo cederemos para que no se encarezca el precio final. Hay que multiplicar la construcción de vivienda pública y, sobre todo, con unos precios asequibles, que permitan que las familias puedan acceder a ellas y no tengan que rechazarlas como ha venido ocurriendo. No puede ser que mucha gente se tenga que ir del municipio, a otros cercanos, porque aquí no puede acceder a una vivienda, ya no para comprarla, ni siquiera para alquilarla. Además, vamos a crear un mapa para rehabilitación que permita que muchos edificios que ahora mismo están en malas condiciones puedan renovarse. Para todo ello, planteamos la puesta en marcha de una concejalía solo para Vivienda, un área específica para desarrollar estos planes.