Llegando a las Pedrizas de vuelta de una reunión de la Junta Directiva Regional en Sevilla con la resaca del 28M todavía en el cuerpo, Paco de la Torre responde a esta entrevista por teléfono, con voz calmada, pese a la euforia vivida apenas unas horas antes, una cobertura que viene y va y una cola de periodistas aguardando en la distancia para poder preguntarle. Sobre su mayoría absoluta, que recuerda a los no tan lejanos años del bipartidismo, su respuesta es sencilla: «Es lo que queríamos, estabilidad, seguridad jurídica».

Recupera la mayoría absoluta después de ocho años. Ahora ya con los ánimos más templados, ¿qué valoración hace?

Una valoración muy positiva. Es lo que queríamos, tener una estabilidad que nos dé seguridad jurídica, que nos permita garantizar una actividad económica y la generación de empleo. Pero el comentario que también hago es de gratitud y de reconocimiento a los vecinos y vecinas de Málaga que han depositado su confianza en nosotros y que lógicamente vamos a tratar de no defraudar, de estar a la altura de esa confianza. Queremos gobernar con una visión global, de sensibilidad y de consenso máximo. Como siempre hemos hecho, gobernar para todos.

Se habla de que en los ayuntamientos ha habido un «efecto Juanma Moreno». ¿Cree que en la capital malagueña ha sido el caso?

También, seguro. Tengo seguridad de que ha existido ese efecto, es una realidad, que es una buena imagen, un responsable político moderado, cercano a la gente, centrado, con humildad a pesar de sus buenos resultados políticos. Yo me siento plenamente identificado con esa forma de gobernar, es lo que he hecho durante todo este tiempo desde mi responsabilidad en Málaga y aplaudo ese estilo de gobernar, que tiene también un reflejo en estas elecciones. En las elecciones locales siempre hay una serie de factores, lo que podemos aportar desde la candidatura, lo que aporte la marca política, y yo creo que en esa marca yo creo que hay una gran influencia de la imagen y del capital político de la forma de gobernar de Juanma Moreno.

Sobre su propia marca, usted ha dejado la puerta abierta a que este pudiera ser su último mandato. Después de este apoyo arrollador que ha recibido en estas elecciones, ¿se ve repitiendo como candidato más allá de 2027?

Yo creo que ahora tengo que centrarme en gestionar bien ese depósito de confianza que hemos recibido y ahí voy a dedicar mi tiempo y no en pensar qué puede pasar dentro de tres o cuatro años, no me parece lógico. Tenemos un tema muy importante con el Bureau de exposiciones de aquí al 21 de junio y lógicamente intentaremos que podamos conseguir esa designación de Málaga, que será importante para la ciudad, para la provincia, para España y Andalucía.

Se va a estrenar como alcalde en París con la Expo cuatro días después de la investidura. Y hay buenas sensaciones, ¿no?

Hay esa coincidencia de fechas. No quiero dar el tiempo por seguro, que las sensaciones son buenas por el trabajo realizado de campaña en relación a los países que tienen que votar a lo largo de estos últimos meses. Hemos mantenido una buena cohesión institucional de los cuatro niveles, nacional, regional, provincial, local, la seguridad del apoyo de la corona, la imagen de un exposición muy querida, muy consensuada desde el punto de vista de la sociedad civil… todo eso influye.

Va a ser su primera gran victoria del mandato o también su primer gran fracaso. ¿Siente algo de vértigo?

Sabiendo que tenemos una imagen de país, de ciudad magnífica en cuanto a capacidad para acoger gente, que es muy importante para estas exposiciones, la experiencia turística y de organización de eventos, y una temática tan importante, tan actual, tan urgente para el propio planeta, que yo sinceramente no veo más fácil que nos digan que no, veo más fácil que nos digan que sí. Porque es una apuesta segura en cuanto a que lo vamos a hacer, por esa coordinación, por los espacios ya previstos y luego segura en cuanto a visitas. Y también la postexpo, que el Bureau también tiene en cuenta, la utilidad que tendrán todos esos edificios. Para mí eso es más importante que la Expo, que dura tres meses. En la postexpo será un lugar para la enseñanza, la innovación y para emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades.

Sobre el problema de la vivienda, la turistificación de la ciudad que han estado en tela de juicio durante todo el mandato. Con este horizonte de cuatro años, ¿por dónde va a empezar?

Pues justamente por nuestro plan de vivienda ya aprobado hace bastantes meses antes de las elecciones. Hablamos de un plan para el 23-27 que encaja en el marco temporal del que estamos hablando, que es 8.900 viviendas, 4.100 de viviendas protegidas y 4.800 libres. Ambas son necesarias. Si podemos hacer más protegidas, lo haremos, pero ahí hay que agilizar procedimientos administrativos de puesta en carga del suelo urbanizable para poder tener licencia y construir. El suelo en bruto no sirve de nada por más que el Plan General tenga calificado y que prevea 15.000 VPO en suelos privados, como he dicho en la campaña respecto a los programas que planteaban, en este caso el partido socialista, eso no se haría ni una sola, ni siquiera iniciar, si no se cambian ciertas cosas desde el punto de vista legal. El marco legal actual no favorece la tramitación de todo esto. Y luego también los módulos de las VPO tienen que ser también actualizados para que los números salgan.

¿Qué opinión tiene del anuncio de elecciones generales anticipadas de Pedro Sánchez?

Ha sido un poco sorpresa, aunque da la impresión de que lo tenía pensado si el resultado no era bueno. Yo creo que tiene cierta lógica que el presidente del Gobierno haya hecho esta disolución aunque puede sorprender por el hecho de que estando en la presidencia de la Unión Europea en julio puede haber un cierto interrogante de cómo se ejecuta. Espero que eso no afecte a estos temas ni, por ejemplo, a la Expo, que no tiene por qué afectar en absoluto, porque es un tema que viene antes de las elecciones y en cualquier caso, el que gane las elecciones será el que tenga que desarrollarlo a nivel nacional.

¿Los resultados de las municipales son un anticipo de las generales?

Yo creo que sí, en alguna medida. Quedan cincuenta y pocos días para que se celebren y lo normal es que haya un cierto reflejo, no tiene que ser exactamente igual. Las municipales y autonómicas son un tipo de elecciones, unas generales son otras. Yo creo que el Partido Popular, en la medida en que ha quedado reforzado en estas elecciones, abordará estas generales como una posibilidad más potente. Las encuestas lo irán diciendo en las próximas semanas, como una opción más fuerte, con más capacidad de aglutinar voto constitucional. En España existe la sensación de crear gobierno sólido y poder tener una seguridad de gobernar desde la moderación, con actitud y capaz de resolver estos retos económicos y territoriales.