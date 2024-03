El thriller con pespuntes paranormales llega con 'La mujer dormida'

El suspense ha hecho acto de presencia este martes en el 27 Festival de Málaga con la película 'La mujer dormida', de la sevillana Laura Alvea, una apuesta por el 'thriller' psicológico con elementos sobrenaturales.

En la película, Ana (Almudena Amor), auxiliar de enfermería, comienza a sentirse atraída por Agustín (Javier Rey), el marido de una mujer en estado vegetativo a la que ella cuida, y en ese momento empieza a ser acosada por extraños fenómenos paranormales que parecen tratar de echarla de la casa.

"El guion tenía todos los elementos que me interesan en una historia y un tipo de género que no había hecho, centrado en el suspense y la intriga más que en el terror puro y duro, que me encanta también", afirma en una entrevista con EFE Alvea, que ha presentado la cinta en la sección oficial fuera de concurso de Málaga.

Pese a esos elementos sobrenaturales, le interesaba "atarlo a que partiese de la verdad, del suelo", y la historia le recordaba al cine que hizo que se "enamorara" de pequeña del suspense, con títulos como 'Rebeca' o 'Vértigo'.

La directora Laura Alvea (3i) junto a las actrices Amanda Goldsmith (i) y Almudena Amor (3d), juntos a los productores Olmo Figueredo González-Quevedo (2i), Marta Ramírez (2d) y Sara Gómez (d), / EFE

La elección del reparto

Sobre el reparto, explica que hicieron "bastantes pruebas" para el personaje de Ana, aunque ya conocía el trabajo previo de Almudena Amor, que además hizo "una prueba fantástica".

"Lo que terminó de decidirme fue el primer encuentro con ella, en el que hubo una química maravillosa, nos parecía fácil entendernos y compartíamos nuestro amor por el cine".

Por su parte, Javier Rey "ya es un actorazo" y era "un sueño que pudiera estar en la película", pero quería comprobar si se podían "entender" y si ambos estaban "en sintonía sobre el personaje", y al comprobar que era así fue "una maravilla".

La directora Laura Alvea (c), junto a las actrices Amanda Goldsmith (i), y Almudena Amor (d), posan en el photocall / EFE

Miradas femeninas en el cine

Laura Alvea es una más de las muchas mujeres directoras que están aportando su mirada al cine, y al respecto apunta que, "por suerte, se está convirtiendo en una realidad el trabajo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo y está dando frutos".

"Me encantaría que llegara el momento en que no hiciera falta decir que esto acaba en 'a' o en 'o', en que lo importante sean las historias y que haya pluralidad y variedad para enriquecer a todos los espectadores. Ahora, por suerte, empezamos a ver personajes femeninos de diferentes edades, y se está abriendo esa puerta".

Más que por su condición de mujer, ha notado "la complicación de hacerlo desde Andalucía". "Me explotó la cabeza cuando aparecieron las primeras películas de Benito Zambrano o Alberto Rodríguez, ver que esto se podía hacer desde mi ciudad, Sevilla, y es interesante la evolución que está ocurriendo en Andalucía".

Un trabajo muy emocional

Por su parte, la actriz madrileña Almudena Amor explica a EFE que el trabajo de su personaje fue "algo muy emocional, de entender cuál es el viaje de esta chica, dónde empieza y dónde termina".

"Queríamos cuidar los detalles de esta transformación, entender muy bien por dónde queríamos pasar, una chica llena de alegría, de amor, de cuidados y de ganas, cómo mira la casa cuando llega, su ilusión por un nuevo comienzo, y cómo todo se va torciendo".

Su personaje tiene además "un arco gigante", algo que como actriz "es genial". "Sin dejar de ser la persona que es al principio, se le van añadiendo capas, como en la vida. Cuando tienes un personaje que te permite crear una base y desde ahí crecer, es un regalo".

Trabajó además su papel teniendo en cuenta "el reflejo, quién es ella y, a partir de las personas que le rodean, en qué se va transformando".

"Cuando entro en un proyecto me lanzo a por todas. Nunca se sabe si habrá un antes y un después de una película, pero en esta he crecido como actriz", asegura Almudena Amor.