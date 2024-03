‘Lluvia’: un mosaico de emociones en la Ciudad de México

Lluvia es la ópera prima del director mexicano Rodrigo García Saiz, que se presenta este viernes 8 de marzo en Sección Oficial dentro de la 27 edición del Festival de Cine de Málaga, una película coral compuesta de seis relatos entrelazados que se suceden en menos de 24 horas en Ciudad de México, y que exploran la condición humana en el contexto de una lluvia intermitente.

Esta película la componen los seis relatos, de distintos personajes que transitan por las calles de Ciudad de México, perseguidos por una lluvia intermitente y absortos en una desesperanza cotidiana. Sin embargo, cada uno se enfrenta a un momento imprevisto, un acontecimiento extraño, luminoso o absurdo que les revela quienes son. Después de esos insólitos momentos, ellos vuelven a sumergirse en la confusión de los días.

Cecilia Suárez y Morganna Love forma este reparto junto a Axel Shuarma, Mauricio Isaac, Martha Claudia Moreno, Mayuko Nihei, Esteban Caicedo, Kristyan Ferrer, Hoze Meléndez, Karina Gidi, Tiaré Scanda, Vitter Leija y Dolores Heredia.

Photocall de la película 'Lluvia' en el Festival de Málaga. / GREGORIO MARRERO

“Lluvia" está basada en la colección de cuentos de Paula Markovich. Esta película me busco a mi, me gusta mucho porque reúne muchos elementos que me interesan a mí del cine; como las historias simples, de personajes cotidianos, de la condición humana. Ha sido la aventura de mi vida”, afirma Rodrigo.

Para el director, era importante resaltar elementos de su México natal, a través de “un mosaico de cosas” para no focalizarse en temas sórdidos: “La idea de esto era darle voz a esos personajes de la vida cotidiana y con mucha dignidad y respeto. Como puede ser una prostituta que se está jugando la vida todas las noches; un taxista que probablemente no era taxista de profesión, pero perdió el trabajo y tuvo que ejercerlo; o una enfermera que tiene un turno de la noche”, cuentan.

La lluvia da el título a la película, pero también está presente en ella durante hora y media: “ México es la tercera ciudad en la que más llueve en el mundo. La metáfora que genera la lluvia es que siempre no puedes ser inerte a ella. Entonces es una manera de darle como un cobijo general a la película”.

En ella, Morganna Love interpreta a Felicia una prostituta trans. La actriz y cantante mexicana indica que este papel le ha servido para sanar: “Fue un proceso fuerte y doloroso. Ha sido como una limpieza, cómo es finalmente la lluvia, que llega para refrescar los espíritus y las almas de los seres humanos”, cuenta.

Tanto García como para la actriz pisan por primera vez el Festival de Málaga, algo que lo viven con mucha emoción y agradecen la oportunidad: “Es un sueño. Me siento muy halagado. El festival es muy completo en todos los sentidos, cada vez más tiene mucha difusión y para nosotros poder exponer nuestro trabajo en este festival nos da muchas oportunidades. Se nos abren muchas puertas”, subraya.