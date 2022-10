Siniestro Total: versión a versión

Imagínense la cara de los asistentes al concierto de Siniestro Total cuando, por primera vez, la guitarra de Miguel Costas hizo sonar el arpegio de introducción de ‘Sweet Home Alabama’, la mítica canción de un grupo de melenudos roqueros llamados Lynyrd Skynyrd convertida de repente en ‘Miña Terra Galega’ por obra y gracia de Julián Hernández. Pero, pongámonos en situación: en 1984, los punkis y demás modernos de la Castellana y Malasaña no querían saber nada de las grandes bandas de rock. Para ellos significaban el pasado, la decadencia de un género musical caduco y absorbido por el ‘mainstream’. ¿Cómo iba la banda más transgresora de la Movida madrileña a atreverse con una versión de esos paletos yanquis que, además, exhibían la bandera sudista en sus directos?

La respuesta la tiene Hernández: «Era la canción perfecta para joder a la modernidad de la Sala Rock-Ola de Madrid, que detestaba todo lo anterior a la Nueva Ola británica». La historia de cómo se ideó y fraguó ‘Miña Terra Galega’ viene detallada en el libro ‘Folla con él’, un valioso volumen en el que el líder de la banda gallega relata el origen de todas las versiones de Siniestro Total y sus circunstancias: desde ‘Rockaway Beach’ (‘Rock en Samil’) de los Ramones a ‘Highway to Hell’ (‘Somos Siniestro Total’) de AC/DC, pasando por ‘David Watts’ (‘Emilio Cao’) de los Kinks; ‘Do the Mutilation’ (‘Opera tu fimosis’), de Los Rellizos, o ‘In-A-Gadda-Da-Vida’ (‘No me lavo en la vida’) de Iron Butterfly, entre otras.

Con su particular estilo socarrón, desinhibido y ocurrente, Hernández nos invita a un viaje por las ‘covers’ adaptadas de Siniestro Total para terminar contando las mil y una aventuras vividas por el grupo a lo largo de cuarenta años de gamberra trayectoria. Ahora que aseguran que se han retirado para siempre, este relato, repleto de anécdotas, confesiones, homenajes y bromas, resulta un inmejorable colofón para el grupo más original y sinvergüenza que ha parido el rock de nuestro país.