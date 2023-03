Juan Muñoz, un amigo de piratas, burros y frailes

Hubo un tiempo en que el libro más importante para mí era ‘El pirata Garrapata’ (SM, 1982), de Juan Muñoz, con ilustraciones de Yolanda Álvarez. ‘El pirata Garrapata’ fue muy importante para mí porque yo tenía muy pocos libros, y de aquellos textos infantiles que se suponía que debía leer, ese era de los pocos que me gustaba –ni tan siquiera toleraba del todo el mucho más popular ‘Fray Perico y su borrico’, la obra de Juan Muñoz que parece ser más querida y recordada-. Lo mío no eran los libros, lo mío eran los tebeos y los periódicos. Algunas tardes me daba el festival de empezar una nueva aventura de Superlópez, repasaba después algún misterio de la pandilla de Scooby Doo y terminaba descifrando las claves de la actualidad de entonces, que recuerdo como angustiosa y complicada, en la versión que ofrecía Diario 16 –durante mucho tiempo fue mi diario preferido y el que pedía, aunque muchas veces mi padre me torturaba trayendo a casa la grisura nostálgica del ‘Ya’-. Pues resulta que Juan Muñoz ha muerto hace unos días. La verdad es que no he seguido su trayectoria, pero siempre ha quedado muy vivo en mí el recuerdo de aquellas primeras aventuras de Garrapata –origen de una serie que ha despachado más de medio millón de ejemplares-. No sé cómo ha sido la vida de Juan Muñoz. Espero que haya sido toda una aventura.