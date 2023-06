Iron Man se enfunda su nueva armadura

Nada más fabricar la primera armadura gris de Iron Man (Tales of Suspense #39), Tony Stark se percató de que la imagen que proyectaba el Hombre de Hierro no hacía más que atemorizar a todos, tanto a los villanos como a las víctimas que quería poner a salvo. Por este motivo, rápidamente bañó en oro todo su blindaje, hecho que ocurrió en Tales of Suspense #40.

Este primer cambio estético no solucionó, sin embargo, el tosco diseño de la coraza del superhéroe, por lo que poco más tarde, el millonario playboy y fabricante de armas decidió renovar su vestimenta metálica para convertirla en lo que hoy todos conocemos: un traje ceñido y ligero que mezcla partes de oro con otras de color rojo y que resulta prácticamente impenetrable. Tales of Suspense #48, número que abre el segundo tomo de la Biblioteca Marvel de Panini dedicado a las historias clásicas del vengador dorado, nos hace partícipe de este singular cambio firmado por Steve Ditko y que vino a definir la imagen de Iron Man durante las siguientes décadas. Además, a lo largo de las nueve entregas de este volumen, los lectores conocerán al que será uno de los enemigos más temidos de Stark, El Mandarín, y presenciarán la primera aparición de la irresistible Viuda Negra, personaje nacido de los lápices de Don Heck que con el tiempo se convertirá en una de las grandes superheroínas de la Casa de las Ideas. Los tomos El Asombroso Spiderman #3 y El Poderoso Thor #3 completan la nueva entrega mensual de la Biblioteca Marvel. A lo largo de los seis números que recoge el primero de ellos (The Amazing Spideman #11-15), el joven Peter Parker continúa metiéndose en todo tipo de problemas y se las tendrá que ver por primera vez, ¡y en números consecutivos!, con dos de sus villanos más señeros: Mysterio y el Duende Verde. Las primeras apariciones de estos dos pesos pesados del mal en la vida de Spidey convierte este volumen en una verdadera delicia para los más nostálgicos. Por su parte, las siete historias que contiene el tercer volumen protagonizado por el Dios del Trueno (Journey Into Mystery #101-107) destacan en sus aspectos argumental y visual por la definitiva vuelta del tándem creativo formado por Lee y Kirby (padres de la criatura). Sus viñetas nos hacen partícipes de la primera aparición de la pareja de malvados formada por la Encantadora y el Verdugo y del estreno de Gárgola Gris. También destaca la interesante continuación de los ‘Relatos de Asgard’, iniciados en la entrega anterior, en los que veremos a Thor levantar por primera vez sobre su cabeza el todopoderoso Mjolnir.