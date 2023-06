Recordar a John Romita Sr, a quien nunca olvidaré

Mi mundo se desvanece, al menos algunos de los que han sido sus arquitectos, y no hablo de la muerte de Cormac McCarthy, escritor estadounidense que me interesa pero no leo. No, el autor de ‘Meridiano de sangre’ no ha forjado mi mundo personal, eso ha sido responsabilidad de leyendas como John Romita Sr, uno de los dibujantes que levantaron ese gigante editorial que aún es Marvel Comics, y que nos dejó a los 93 años hace apenas unos días. Las primeras aventuras de Spider-Man que leí, cuando aún era más de Mortadelo que de Iron Man, fueron las versiones muy libres que publicaba Bruguera a comienzos de los 80, y muchos de esos tebeos eran de John Romita Sr, aunque yo no lo sabía porque la editorial catalana borraba el nombre de los autores. Pero aquella forma de dibujar al trepamuros se convirtió en la canónica para mí: aquel era Spider-Man y los demás solo se parecían –luego descubrí la versión original, la de Steve Ditko, pero esa es otra historia y hoy toca recordar a John Romita Sr-. Desde que supe su nombre, jamás lo he olvidado, y espero no hacerlo nunca. Hubo un momento en que esos personajes disfrazados eran mis héroes, pero no pasó mucho tiempo para que mis verdaderos héroes de aquellos tebeos fuesen quienes los creaban. No te olvidaré nunca, siempre te leeré: descansa en paz, John Romita.