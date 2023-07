Me acabo de quitar la barba y parece que me haya quitado un gran peso de encima, incluso quiero creer que mi mal carácter ya no es tan malo –eso lo iré viendo en los próximos días y espero que también quienes me rodean-. ¿Influirá esto en mis lecturas? Yo voy a intentar que sí, por lo que me he puesto a buscar lecturas ligeras, y no solo tebeos, que suelen ser mi solución para sortear los meses de calor extremo –para mí cualquier mes excepto enero-. Limpiando mi mesa ha aparecido un ejemplar de ‘Ejercicios respiratorios’ (Lumen, 1990), una de las pocas novelas de Anne Tyler que aún no he leído. Esa es una de mis apuestas claras para estos días. Quizá también repase y picotee entre los textos más personales de Josep Pla, para lo que he conseguido la edición de casi 1.500 páginas de ‘Notas y dietarios’ (BlackList, 2008). Y creo que le voy a quitar el óxido a mi inglés leyendo a Geoff Dyer y Colson Whitehead. Del británico espero disfrutar de un ensayito que tengo en la versión de bolsillo de Penguin, mientras que del estadounidense me lanzaré a las calles de Nueva York con ‘Harlem Shuffle’. Ese es mi plan para este verano, del que se dice que va a ser el más caluroso de la historia, aunque yo nunca he conocido un verano que no me pareciese uno de los más calurosos de mi vida. ¡Buena suerte a todos.