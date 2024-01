Leo que España ha creado más de medio millón de empleos en 2023, con lo arraigado que está el paro por aquí desde que nos cayó encima durante la Transición. Y yo solo me alegraría más si fuesen un millón los empleos creados y no solo medio millón –si además fuesen buenos empleos la dicha sería mayor, pero no nos volvamos locos-. ¿Pero cuándo veremos un titular que diga que se han creado medio millón de lectores en España? Porque no nos vendría nada mal que eso de leer se pusiera de moda. Quizá podría ponerse con ello, a la manera de un propósito de Año Nuevo, el nuevo ministro de Cultura, ese señor del que tan poco sabemos, y que cada vez que habla demuestra que sabe menos de lo que creemos. Venga, lanzo desde aquí mi Carta a los Reyes Magos: que en 2024 haya un Plan Nacional de Fomento de la Lectura, pero uno de verdad; mejor no hablemos del que ya tenemos, ese plan multianual 2021-24 que bajo el lema ‘Lectura infinita’ no se ha leído ni el nuevo ministro de Cultura –y casi mejor, porque no sirve de gran cosa-. Tampoco estaría mal que las administraciones autonómicas, provinciales y municipales se tomaran en serio algo tan básico y que no lo mezclen con alguna IA, que tanto les gusta. En cualquier caso, celebremos que aún hay lectores por ahí, o al menos compradores, a juzgar por las colas que ya he visto en varias librerías –ya veremos qué pasa la semana que viene-.