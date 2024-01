Los tebeos que queremos leer

Todo el mundo del gremio del cómic celebra que ‘El abismo del olvido’ (Astiberri, 2023) casi haya agotado en apenas un mes su primera edición, que llegó a las librerías con una arriesgada tirada de 40.000 ejemplares. Esas son cifras a las que no estamos acostumbrados en el mercado del tebeo español, y quizá es que lo de Paco Roca –con la colaboración de Rodrigo Terrasa, que desempeña una importante labor de documentación y de aportación de ideas- sobre la exhumación de las fosas comunes del Franquismo es la clase de tebeo que los lectores españoles esperamos de nuestros autores más cercanos. Desde hace un tiempo, quizá por la resaca de tanto hablar de la novela gráfica y no de los tebeos, nuestro cómic se estaba volviendo un tanto autista de tan experimental y rompedor que desea ser. El éxito de Paco Roca demuestra que queremos historias, y si además nos son cercanas y están bien contadas, pues mucho mejor. ¿Es esto reaccionario? Para nada. ¿Estoy criticando la intelectualización de las viñetas? Sí, un poco, pero no mucho y sí con mucho cariño. Lo que los lectores queremos son buenos tebeos, y a ser posible que creamos de verdad que han sido creados con cariño, esfuerzo y talento, no solo con ambiciones artísticas muchas veces vacías de eso con lo que se construyen los sueños. Y ojalá esos 40.000 ejemplares solo sean el principio para este gran tebeo.