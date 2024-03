Monstruosidad amable: las viñetas de Javier Sáez

Javier Sáez tiene un rostro amable y una forma de hablar que transmite calma. Este ilustrador parece lo que se llama un buen tipo. Así que cuando lo conoces ya no te extraña lo humanos y sensibles que son sus monstruos, esos que protagonizan ‘Extraños’ (Barrett, 2024), su acercamiento al tebeo que publicó hace ya diez años pero que ha regresado a las librerías con una nueva edición. Y con ese libro repleto de seres dañados y muy humanos se plantó hace unos días en la sede malagueña del Centro Andaluz de las Letras (CAL), donde conversó con Antonio Luque, el músico sevillano más conocido como Sr. Chinarro, quizá su versión monstruosa y sincera. Eso de que el CAL se haya abierto a los cómics, y hasta los cruce con cantantes pop, es una buena noticia que le debemos a Justo Navarro, quien acaba de cumplir su primer año como director -y dirigir esta institución no parece frenar al granadino como autor, y como prueba ahí está su disparatada y recién publicada novela ‘DumDum, estudio de grabación’ (Anagrama, 2024)-. En esto de recuperar material ya publicado también anda Rosa Montero, quien ha reunido en ‘Cuentos verdaderos’ (Alfaguara, 2024) sus mejores crónicas y reportajes publicados en ‘El País’ de 1978 a 1988. Está bien eso de mirar atrás y que no te avergüence mucho lo que escribiste deprisa y corriendo para un periódico, qué envidia.