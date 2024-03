Los que leen y los que no leen.

El 35,9% de los españoles no lee, al menos eso nos dice la encuesta del Barómetro de Lectura elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España. Esos españoles que no leen son muchos, aunque todavía son más lo que leen. Seamos optimistas. Lo que pasa es que uno tiene cerca a profesores y lo que te cuentan sobre los hábitos de lectura de sus alumnos no anima a invertir los ahorros de la abuela en el sector editorial. Nuestros jóvenes dicen mucho en las encuestas que leen, pero todo indica que mienten tan bien como sus padres. La adolescencia no solo borra la inocencia de nuestros jóvenes, también los separa de los libros. Porque quienes más leen en su tiempo libre en nuestro país, hasta el 86%, tienen entre seis y ocho años. Y este porcentaje cae y no para de caer con cada año que se cumple. Así somos. No somos un país que lee. Y tampoco parece que le importe mucho a nadie. Que sepamos, no se hace gran cosa para que leamos más, casi al contrario. Y mientras tanto, los libros son cada vez más caros, e incluso los tebeos ya tienen precios que casi los convierten en objetos de lujo. A veces, me da por pensar que al único que le ha importado esto alguna vez es a Jan, creador de Superlópez, quien llenaba las viñetas de sus tebeos con mensajes a favor de la lectura. Parece que nadie le ha hecho mucho caso.