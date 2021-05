El río Guadalmedina vuelve a ser un tema candente de debate político entre instituciones y asociaciones. Por ello, esta mañana, Ecologistas en Acción Málaga, junto al sindicato CCOO ha explicado su plan para el río de la ciudad, una postura alejada de los planes urbanísticos que tiene el Ayuntamiento de Málaga para el Guadalmedina.

Desde la agrupación ecologista apuestan por un corredor verde para el río Guadalmedina, una naturalización del cauce con caudal ecológico, vegetación de ribera y presencia de fauna en todo el tramo. Este proyecto se engloba en el "Plan de naturalización y restauración ambiental del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga", presentado en diciembre de 2020 por Ecologistas en Acción.

Devolver la vida al río se está convirtiendo un proyecto enquistado en el tiempo, que según los ecologistas "no avanza porque esto es una decisión política no medioambiental", asegura Ana María Salas, de Ecologistas en Acción.

Desde CCOO, apoyan este proyecto de restauración y renaturalización ambiental, ya que señalan que actualmente este río "es un tramo urbano anulado, sin uso social a destacar ni estética". El sindicato confía que este plan verde siga la estela de devolver la vida al río: "También queremos que vuelva la vida paisajística, para darle uso por parte de los malagueños", reitera Maica Guerrero Ramírez, secretaria de política institucional y sectorial en CCOO Málaga.

Por su parte, tanto la plataforma verde como el sindicato, rechazan el plan de actuación que tiene el Ayuntamiento de Málaga para el Guadalmedina: "No podemos sepultar el río con una losa de hormigón y darle un uso privado, eso significa prohibir a los ciudadanos del uso de su río", reclama Guerrero. Mientras, Salas denuncia que "la modernidad no es soterrar los ríos, si no crear zonas con vida verdes y biodiversidad", reitera.

El plan reúne las condiciones a seguir para renaturalizar el Guadalmedina, que pasan por plantar árboles, plantas y vegetación de ribera, con adelfas o encinas, en definitiva vegetación mediterránea a lo largo de una artería verde que cruce todo el caudal del río. Así como dejar un cauce para el paseo ciudadano, para mascotas y un carril bici. Su coste sería de 4,5 millones de euros, en un periódo de tiempo de dos años: "Este plan es mucho más económico que el del Ayuntamiento, que alcanza los 250 millones de euros", denuncia Salas.

El presente proyecto tiene como ámbito de actuación el río Guadalmedina en su recorrido por la ciudad de Málaga, desde la base de la presa de El Limonero, aguas arriba de la ciudad, hasta la entrada del río en el entorno portuario, correspondiente al Puente de Hierro del ferrocarril. Por lo que, este corredor verde comunicaría con los Montes de Málaga y contaría con agua en su cauce: "Tenemos agua suficiente debido a la obra de Martiricos, esto refrescaría el ambiente, sobre todo en verano. El contacto con la naturaleza tiene efecto psicológico también en la población, evitaría las plagas de mosquitos y cambiaría el paisaje tanto para turistas como para malagueños", afirma Salas.

Por eso, desde la plataforma ecologista y desde el sindicato, piden al alcalde de Málaga apostar por este plan ya que "tendría un río verde lleno de biodiversidad, es un proyecto muy realizable, barato y realista. Para nosotros la solución es devolver el río a la ciudadanía y reclamamos al alcalde que apueste por el proyecto de integrar el río Guadalmedina dejando el río para su gente, los malagueños", subrayan.