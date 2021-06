La reapertura de locales de ocio nocturno ha ocasionado un incremento de las peleas en el Centro de Málaga, como denuncian los vecinos del Centro, que recuerdan que sólo en esta semana han registrados dos enfrentamientos de importancia en días distintos y de madrugada. De hecho, señalan que el jueves de madrugada, sobre las 1.30 horas se produjo un fuerte enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes, al parecer con turistas implicados, en la calle Denis Belgrano y que terminó con un joven evacuado por la ambulancia. Poco después, en la madrugada de este sábado grabaron la persecución y agresión a un joven en la plaza Mitjana, pasadas las 2.00 horas de la madrugada de hoy.

Vecinos de la zona achacan el incremento de incidentes al horario de cierre de los locales, establecido a las 2.00 horas. Esto supone que todos cierren a la misma hora "por lo que se producen grandes aglomeraciones" en la calle y muchos de ellos bajo los efectos de la ingesta de alcohol. Esto se ha convertido en caldo de cultivo de las peleas, como señala Alejandro Villén, de la asociación de vecinos del Centro Histórico y que muestra su preocupación por esta situación.

"A partir de las 2.00 horas se producen muchos incidentes porque cierran todos los locales a la vez y la gente se echa a la calle, con muchos grupos cantando, gritando y peleándose", apunta Villén, que señala que muchas veces los vecinos graban estos incidentes "cuando son muy grandes, porque ruido hay todas las noches". Además apunta que ya ocurrió algo parecido el año pasado "cuando estrenamos la llamada 'nueva normalidad', que se produjo un apuñalamiento en la zona de Denis Belgrano.

En este sentido, apunta que hay llamadas constantes de los vecinos a la Policía Local, aunque no han conseguido demasiado. Eso sí, recalca que después de la pelea ocurrida en la madrugada del jueves en la calle Denis Belgrano "hay dos locales cerrados".

De forma complementaria, Alejandro Villén añade que hay en general mucho descontrol en el Centro, con las calles llenas de terrazas atestadas de personas y que, en algunos casos, son de locales que no tienen licencia de terraza o taponan las vías de evacuación, provocado algún que otro problema para el acceso de servicios de emergencias. "Esperamos que el Ayuntamiento de Málaga haga algo", concluye.

Control de terrazas

La concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, asegura que el Ayuntamiento está realizando un intenso control de ocupaciones de la vía pública, con una actuación coordinada entre los inspectores del área y la Policía Local, con un seguimiento de que se cumplen las normas en las horas de cierre y de ocupación calle, aunque reconoce que es difícil controlar el uso de la vía pública a partir de las 2.00 horas, cuando coincide el cierre de todos los locales, ya que antes había mucho público que se desplazaba a los que tenían licencia para cerrar más tarde.

Sobre la ocupación de terrazas, recuerda que no se producen cierres por este caso, sólo por los más graves como incumplimiento de aforos o de horario. Los excesos de terraza se resuelven con un apercibimiento y liquidación de los metros de más ocupados , pero no cierre. Además, recuerda que el plan de reactivación económica contempla autorizar ampliaciones puntuales de las terrazas, pero siempre que el urbanismo lo permita, dejando un paso mínimo de tres metros. De hecho, la mayoría de las autorizaciones se están dando a establecimientos que no están en el Centro y cuentan con más espacio para una ampliación de la terraza.