La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado este lunes que pueden volver a sus casas los vecinos de los municipios de Jubrique, Faraján, Júzcar, Alpandeire y Pujerra, que tuvieron que ser desalojados de forma preventiva por el incendio de Sierra Bermeja. Los ciudadanos de Genalguacil, por su parte, no podrán volver aún a sus casas debido al fuego.

En relación con los vecinos de los cinco municipios que sí pueden volver, Crespo ha incidido en que tiene que ser un realojo "prudente, escalonado y progresivo", puntualizando que al haber caído ya la noche podrán volver a sus casas quienes no necesiten de asistencia o tengan movilidad reducida, para quienes se esperará a mañana martes para poder habilitar el dispositivo necesario para su traslado.

Sobre Genalguacil, que aún no podrán volver, la consejera ha dicho que entiendan que "no es un capricho", insistiendo en que los técnicos "son los que mandan". "Es una necesidad, no vamos a poner en riesgo a nadie". Serán, pues 1.366 las personas que podrán ser realojadas en las próximas horas.

Así lo ha señalado Crespo en el Puesto de Mando Avanzado, junto con el subdirector del Centro Operativo Regional (COR) del Infoca, Alejandro García, precisando, además, que en el incendio "inaudito, complicado y dificultoso" se ha podido seguir trabajando "en todos los frentes".

Evolución del incendio

La consejera ha hablado, en su comparecencia de esta tarde, de un "halo de esperanza" ya que los equipos de extinción han podido trabajar en todos los frentes durante la noche y durante toda jornada, reseñando la preocupación por la evolución del fuego en el frente oeste, cercano al término municipal de Casares y de Genalguacil.

Sobre el pinsapar de Sierra Bermeja, Crespo ha afirmado que "la gran masa del mismo está en buenas condiciones", que no ha dejado de ensalzar la coordinación y el trabajo de todos los medios en el dispositivo desplegado en la zona. Ha advertido, además, del riesgo que puede suponer las tormentas previstas para este martes en Sierra Bermeja puesto que no solo van acompañadas de agua si no que también traen viento.

Alejandro García, director del operativo de extinción, ha querido destacar que pese a que el sector sur del incendio estaría estabilizado, "el resto de sectores está vivo, algunos muy vivos", y es que el responsable del Infoca ha asegurado que la magnitud del incendio, con un perímetro superior a los 70 kilómetros, obliga a hablar del mismo por frentes o sectores. Y es que el viento de Levante y el aire fuerte que acompañaba a una tormenta en la zona ha avivado las llamas en el frente oeste, donde se ha intentado concentrar el trabajo de los helicópteros de este martes y donde se focalizará el trabajo nocturno de las próximas horas.

Ahondando en la mención de la consejera sobre el pinsapar de Sierra Bermeja, García ha querido destacar que "gracias a los trabajos quirúrgicos" realizados en la jornada la actividad del fuego se ha visto "extremadamente reducida", si bien aún presenta puntos calientes.