Ñanduti by Dora Ortiz, pastelería artesanal situada en el Perchel Sur, celebró su 5º aniversario el pasado 12 de marzo en su local situado en calle Canales 3.

En esta ocasión fueron invitados amigos cercanos, clientes, medios de comunicación, vecinos, miembros del gremio gastronómico y proveedores. El encuentro, que tuvo lugar por la tarde, se desarrolló en forma de cóctel donde los invitados pudieron degustar gran parte de la artesanía culinaria que se elabora en el local, desde croissants y bagels, mini hamburguesas hasta los postres más representativos como el de rosas y frambuesas, yuzu y coco, o una versión miniatura del postre “Primavera en blanco y rojo” presentado unos días atrás (concretamente el jueves 10 de marzo) en el recién estrenado restaurante “Menade by Pablo Vega” situado en el campo de golf Baviera Golf en Vélez-Málaga.

Para finalizar el evento, la propietaria y fundadora Dora Ortiz intervino con un discurso de esperanza y de motivación para seguir luchando: “A pesar de los últimos años complicados que hemos vivido, podemos decir con orgullo que seguimos en pie y que seguiremos ofreciendo una repostería de calidad a Málaga, que se lo merece.”

La pastelería Ñanduti by Dora Ortiz nace de una idea, que rápidamente se convierte en ilusión. Tras su paso por la prestigiosa escuela de hostelería Bell-art de Barcelona, Dora emprende su carrera de cocinera para llegar a chef 3 años más tarde. Su pasión por la repostería y la necesidad de crear algo diferente en Málaga convierte esa idea en ilusión: ofrecer a la gente postres diferentes, de calidad, elaborados diariamente a la vista de todos, sin engaños.

En octubre del 2016 se materializa esa ilusión y arranca la obra: 3 meses más tarde, y tras mucho sudor y esfuerzo, nace la pastelería Ñandutí by Dora Ortiz.

La cafetería y pastelería Ñandutí by Dora Ortiz basa su proyecto en el concepto de lo “hecho a mano” y el uso de materias primas de calidad. En el local se elaboran todas las preparaciones que se venden: desde el pan de los desayunos, pasando por el hojaldre de los croissants y napolitanas, hasta las diferentes preparaciones saladas de los desayunos (sándwich, bagels, tortitas, huevos benedictina, etc...) y como no los numerosos postres y dulces elaborados con poco azúcar añadido gracias a la calidad de los productos utilizados, como por ejemplo el chocolate Valrhona, considerado como uno de los mejores chocolates del mercado.

El éxito de Ñanduti by Dora Ortiz hoy en día se basa en unos principios firmes de compromiso, responsabilidad y honestidad tanto con sus clientes, como empleados y proveedores. Apostando siempre por la calidad, por elaborar de manera artesanal todo lo que sale del obrador, y rodeándose de un equipo con perfiles talentosos compuesto exclusivamente por mujeres hacen posible el proyecto.

“Para mi es un privilegio poder hacer lo que me gusta, es un honor poder cocinar para todos vosotros y sobre todo poder ver como a la gente le encanta lo que hacemos. El día que ya no esté, me llevaré la satisfacción de haber hecho lo que se me dio la gana, que es lo mejor que uno puede tener en la vida”, declara Dora Ortiz.