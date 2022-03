El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha manifestado este miércoles que tanto el PP como el PSOE deben ser "conscientes" de la responsabilidad que tienen en la Fundación Bancaria Unicaja, y ha afirmado que comparte las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ayer se mostró totalmente en contra de cualquier posibilidad de que pueda haber un "vaciado" de contenido de la presencia del banco en tierras malagueñas, urgiendo además a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a que decida ya sobre la idoneidad o no de Braulio Medel como presidente de la Fundación.

De la Torre ha explicado que está manteniendo contactos regulares, vía whatsapp, tanto con Juanma Moreno como con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, para pedirles en sendos mensajes que ambas formaciones actúen con "coherencia" y "responsabilidad" en lo relativo a las polémicas generadas en torno a la gobernanza de la Fundación, en cuyo Patronato hay representantes de instituciones que son dirigidas tanto por populares como por socialistas.

El regidor ha destacado la necesidad de que estos patronos, que tiene una "sensibilidad cercana" a PP y PSOE por haber sido propuestos por organismos encabezados por estas fuerzas políticas, "aúnen esfuerzos y se coordinen entre ellos, todos sin excepción" para "reflexionar y resolver los problemas que la Fundación pueda tener".

Según el alcalde, esta actuación debe producirse en paralelo con las decisiones que pueda adoptar el Protectorado de las Fundaciones Bancarias, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que encabeza Nadia Calviño. De la Torre ha recordado la ministra y vicepresidenta primera ya ha mostrado en varias ocasiones su "preocupación" en torno a la Fundación Bancaria, y ha añadido que mantiene también contacto directo con ella en torno a este asunto.

En concreto, De la Torre ha explicado que el pasado lunes se comunicó por whatsapp con Calviño para saber cómo marchan las actuaciones del Protectorado, que ha recibido en estos últimos meses reclamaciones por parte de patronos críticos con la actuación de Medel. La ministra, según ha afirmado el alcalde le dijo que "seguía en ello" y que habría noticias pronto.

El regidor, preguntado por los periodistas, sobre si Medel debería dar un paso al lado y dejar la presidencia, ha afirmado: "Si el Protectorado habla de que no hay una idoneidad es obvio que lo dará él mismo, pero es un tema donde yo no quiero dar una impresión de empujar en ningún sentido, hago una reflexión desde el punto de vista del interés general, pero no es contra nada ni contra nadie, sino buscando lo mejor para la ciudad de Málaga, para la provincia y para Andalucía, ya que Unicaja es el quinto banco del país".

De la Torre ha reclamado a partidos e instituciones que se haga una "reflexión" a nivel territorial y ha reconocido que hay "inquietud" en directivos y ex directivos del banco por la situación que se ha generado en los momentos actuales, tras la fusión de Unicaja con Liberbank en 2021.

"Tratar de mantener en la Fundación una línea de fidelidad y lealtad con la entidad bancaria que la creó cuando era solo Unicaja Banco me parece lógico y natural. Tiene que haber una sensibilidad con la nueva entidad fusionada, es obvio, pero la entidad que tuvo un peso del 60% en la fusión no puede ser olvidada por la Fundación. Tiene que estar muy presente", ha opinado el alcalde.

A su juicio, la entidad bancaria de estar "bien conectada" con todo el territorio, pero "muy especialmente" con Málaga. El regidor ha insistido en que la antigua Unicaja fue pieza "clave" en el proceso de integración con Liberbank, ya que de hecho, fueron la "solidez y solvencia" del banco malagueño las que "salvan y resuelven los problemas" que pudiera tener la entidad de origen asturiano. "Eso es lo que yo tengo entendido, y hay que ser coherente con eso por parte de la Fundación, que tiene el 30% de las acciones de Unicaja", ha aseverado.