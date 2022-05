Atraca en Málaga el crucero Valiant Lady, el barco solo para adultos

Comienza la temporada alta de cruceros en la provincia. El Puerto de Málaga espera recibir 290 cruceros este año, recuperando así cifras prepandémicas. Por la provincia han pasado desde los más ostentosos hasta los más "normales".

Hace unas semanas atracaba en Málaga el Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo; y ahora lo hace el Valiant Lady, el barco solo para adultos.

Ayer el crucero, propiedad de la multinacional británica Virgin Voyages, llegaba por primera vez al Puerto de Málaga para pernoctar en él. El crucero partirá hoy a las 15.00 horas, pero volverá este verano; ya que la naviera ha elegido el Puerto de la capital como puerto base.

El barco fue construido el año pasado y tiene 277 metros de eslora. Puede transportar hasta 2.800 pasajeros, aunque por el momento solo hay 700 a bordo.

El Valiant Lady no es un crucero cualquiera, ya que solo acepta a adultos como pasajeros. Este buque se centra en la gastronomía y el deporte.

No hay buffet, pero se puede elegir entre 20 restaurantes que tienen. Además, cuentan con un estudio de tatuajes, un ring de boxeo y una sala donde se dan clases de yoga. Además, hay una tienda de discos a bordo y una gran discoteca de dos plantas.

Procedente de Gibraltar, Málaga será la primera de cinco escalas. El crucero estará en mar hasta octubre y su próximo destino será Palma de Mallorca.