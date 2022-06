De la Torre aclara que el problema de la vivienda en Málaga "no es responsabilidad de los jóvenes" y vuelve a culpar a la Junta socialista

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha pronunciado durante el pleno de esta mañana sobre sus declaraciones del día anterior en las que relacionaba la dificultad para acceder a una vivienda con el fracaso escolar y la capacidad adquisitiva de la población en un mercado tensionado.

Cuando se debatía la moción del PSOE que recogía el informe del OMAU sobre el proceso de gentrificación que está experimentando la ciudad, por alusiones, el regidor ha querido aclarar que en su intervención de ayer no echaba "la culpa a ningún joven, ni a los que está estudiando ni han estudiado" sino que criticaba las políticas de Educación adoptadas por la Junta de Andalucía socialista.

"No se preocuparon. Un 40% de fracaso escolar es un drama para una ciudad, para una región, brutal, enorme. Y a pesar de ese 40% solo hay un 20%, poco más, en situación de vulnerabilidad social, que es mucho, pero es que podía llegar al 40%, que son los que no tuvieron posibilidad de estudiar, porque fracasaron, porque no hubo preocupación, abandonaron los estudios", ha insistido De la Torre, en relación al dato de fracaso escolar en Andalucía de 2004 al que hacía referencia ayer. "Eso es lo que señalé y eso no es responsabilidad de los jóvenes, los jóvenes son maravillosos a pesar de que el sistema educativo que ustedes montaron no funcionaba".

Su socia en el equipo de gobierno y portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, ha querido desmarcarse de las polémicas declaraciones del regidor de ayer y ha recalcado que el problema de vivienda de la ciudad "no entiende de niveles educativos, no tiene nada que ver con el nivel cultural de la gente" sino que está relacionado "con la oferta y la demanda".

En este sentido, ha esgrimido que las instituciones deben garantizar la construcción de vivienda pública así como desarrollar instrumentos de "mediación" en casos de acoso inmobiliario, como los que se han dado en los barrios de El Perchel y Santa Julia.

Desde el PSOE, su portavoz Daniel Pérez ha invitado al alcalde a "bajar de la nube" y que "escuche lo que dicen los malagueños y malagueñas".

"Son muchísimos los ingenieros con dos másters que trabajan en el Parque Tecnológico con sueldo de mil euros y que no pueden acceder a una vivienda porque una vivienda de alquiler en estos momentos está, de dos habitaciones, a 900 euros. No puede culpar a los demás de su falta de gestión", ha criticado Pérez.

Desde Unidas Podemos han confiado en que el estudio del OMAU no quede "en el cajón de los informes ignorados" y han recordado la necesidad de contar con un barómetro social en la ciudad que se desarrolle en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA).

"Usted está tomando medidas que benefician solo a unos pocos sectores y está dando la espalda a muchísimas personas. La modernidad hace mucho tiempo que no pasa por tener rascacielos, tiene que ver con que todo el mundo tenga derecho a una vida digna", recalcó el concejal de Unidas Podemos, Nico Sguiglia.