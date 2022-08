El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este lunes "la mala planificación municipal" en las obras realizadas en calle Carretería, "una obra con un tiempo estimado de 18 meses donde se han cumplido diez meses en la primera fase de las cuatro establecidas".

"Estas obras van sumando retraso tras retraso, ya que tenían que haber finalizado en este caso para la Semana Santa. Después dieron otro plazo de finalización para el mes de julio. Estamos ya a las puertas de la feria y se puede comprobar que las obras no están terminadas y que no se van a terminar", ha advertido.

Asimismo, ha señalado que los comerciantes de este entorno "están hartos de mentiras, de engaños y sobre todo de falta de información. Esta misma mañana hemos podido hablar con algunos comerciantes de calle Carretería y nos dicen que no tienen ninguna información de cuando se prevé que se pueda terminar esta obra".

Una obra, ha continuado, "que además de los dos años de pandemia que sufrieron los comerciantes cerrados prácticamente, en estos momentos después de un año en obras donde no han tenido ningún tipo de información por el Ayuntamiento ni ningún tipo de ayuda por estar prácticamente inhabilitados ven como siguen teniendo esta falta de información y sobre todo de sensibilidad por parte del equipo de gobierno".

A juicio de Pérez, "esta intervención se ha hecho a trompicones y creemos que el alcalde de Málaga tiene que dar la cara y explicar a los vecinos y comerciantes del entorno de calle Carretería como una obra de estas dimensiones se ha planificado tan mal. Hablamos de buscar soluciones, de tener la capacidad para dar las explicaciones necesarias y no ponerse de lado. Creemos que las formas de trabajar que tiene este Ayuntamiento y concretamente la Gerencia Municipal de Urbanismo deja mucho que desear y quiénes lo sufren son los vecinos de Málaga".

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz, ha criticado al equipo de gobierno "por la falta de sensibilidad, la poca empatía y por supuesto la inoperancia e ineficacia en la gestión de la obra pública. Hace pocas semanas pudimos denunciar esta poca operatividad en la construcción del nuevo puente del CAC que une los barrios del Soho y del Perchel. Y hoy volvemos a hacerlo aquí en calle Carretería que está sufriendo también la falta de operancia y el bloqueo de la Gerencia Municipal de Urbanismo", ha dicho.

Según Ruiz, esta primera fase que contempla las obras de semipeatonalización de calle Carretería desde calle Cisneros hasta Postigo de Arance, contaban con un plazo de algo más de cuatro meses. "Sin embargo, las obras ya se están alargando hasta los 10 meses".

"Las obras por completo contemplan cuatro fases, que tenían que estar finalizadas y ejecutadas antes de finales de este año 2022 para poder acogerse a los fondos EDUSI, a los fondos europeos. Sin embargo, gracias al trabajo del gobierno de España se pudo ampliar para que pudieran realizarse también hasta finales del año 2023. A día de hoy nos tememos que tampoco puedan acogerse a este nuevo plazo porque si la primera fase ya ha duplicado su periodo de ejecución, que va por 10 meses, no sabemos cuánto más van a alargarse las tres fases posteriores", ha agregado.

Por ello, desde el grupo municipal socialista ha lamentado que "la gestión en las grandes obras de interés ciudadano de este Ayuntamiento en Málaga son nulas".

"De hecho, creemos que se está terminando un mandato en blanco para estas grandes infraestructuras. Es una verdadera pena que al final seamos los malagueños los que tengamos que pagar el retraso de estas obras debido a la poca capacidad en la ejecución y la gestión de este tipo de infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga y de la Gerencia Municipal de Urbanismo", ha matizado Ruiz.

Por su parte, la concejala socialista María del Carmen Sánchez ha señalado que "desde el grupo de gobierno deberían plantearse la puesta en marcha de una línea de ayudas específicas para los comercios afectados por las obras municipales, en este caso los negocios de calle Carretería, ya que algunos establecimientos están sufriendo estos retrasos y se encuentran en una situación ruinosa".

"Estos negocios no tienen ningún tipo de información y tampoco apoyo por parte del Consistorio y observan desde sus mostradores como los ingresos caen en picado por unas actuaciones que duran más del tiempo fijado", ha manifestado.

Sánchez ha agregado que "lo hemos reclamado en diversas ocasiones y es una pena que el Ayuntamiento no informe, no comunique y no entre en diálogo con los principales afectados del entorno. No tienen ninguna información ni vecinos ni comerciantes. Y están sufriendo las consecuencias de estos retrasos y estas obras tan dañinas para sus negocios. Por eso volvemos a solicitar al Ayuntamiento un plan de ayudas para compensar o bien con subvenciones o bien con menos pago en tasas y tributos".

También ha señalado que "los vecinos y comerciantes señalan que no hay información por parte del Ayuntamiento y las molestias de las obras se dilatan en el tiempo. La labor del Ayuntamiento es la de garantizar la calidad de vida de las personas y ayudar a los comerciantes, no lo contrario. La primera fase, que es la actual, tenía una duración de 131 días, algo más de cuatro meses y se ha prolongado hasta los diez meses, más del doble, desde que la obra comenzó a principios de octubre del año pasado".