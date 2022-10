Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, Unidas Podemos y PSOE, han denunciado esta mañana ante la Fiscalía Provincial de Málaga las presuntas irregularidades en la gestión de las obras en el aparcamiento de Pío Baroja -con un importe de más de ocho millones de euros con impuestos- dentro de la empresa mixta de aparcamiento, Smassa.

Ambos partidos han solicitado al Ministerio Fiscal que abra diligencias de investigación y que aclare si los hechos denunciados en Smassa por Trinidad Rodríguez, la exjefa técnica y directora de técnica de la obra en el aparcamiento que se está construyendo bajo el colegio Valle-Inclán “pudieran ser constitutivos de delito” recogido en el Código Penal.

“Nos vemos obligadas como servidores públicos a llevar este caso a la Fiscalía. Es nuestra obligación que se esclarezcan estos hechos y las posibles irregularidades cometidas en el seno de la empresa de aparcamientos Smassa”, ha manifestado la edil de Unidas Podemos, Remedios Ramos. “Que sea la Fiscalía quien diga si tiene razón la parte que está denunciando irregularidades o tiene razón el equipo de gobierno que hace oídos sordos a la misma”.

En su escrito, la coalición denuncia que “para apartar de sus funciones” a Rodríguez, la Oficina Técnica que ella dirigía se desdobló en el Departamento de Proyectos y el Departamento de obras, “con un cargo de nueva creación que supondría la contratación de un nuevo jefe de departamento”. Además, recoge la declaración de la empleada durante el pleno de septiembre, celebrado el pasado miércoles, en el que aseguraba que se negó a “cruzar líneas rojas” que la “hubiesen llevado a la cárcel”.

Por ello, desde Unidas Podemos consideran que estas actuaciones podrían suponer un delito de “prevaricación o de vulneración de los derechos fundamentales del Consejo de administración de Smassa por ocultarles información a la que tenían derecho”.

Desde el PSOE sostienen que ante el rechazo del Partido Popular y Ciudadanos de abrir una comisión de investigación por parte del Ayuntamiento de Málaga para esclarecer lo ocurrido, “va a ser la justicia quien lo haga”, tal y como ha expresado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

Los socialistas ya anunciaron su intención de llevar el caso a la justicia durante el debate del pleno de septiembre, en el que pidieron, a través de una moción urgente, que se abriera una comisión de investigación sobre la gestión de las obras en estos aparcamientos. El portavoz socialista llegó a ofrecer a la portavoz de Ciudadanos y socia de gobierno, Noelia Losada, la presidencia de esa comisión así como acudir juntos a interponer la denuncia a los juzgados.

“Los hechos que [Trinidad Rodríguez, la exjefa] ha relatado durante el pleno del Ayuntamiento de Málaga fueron extremadamente graves y lógicamente con la documentación que se aporta y con la testificación que se pueda hacer en el juzgado, creemos que es merecedora de que se abran diligencias por parte de la Fiscalía y se pueda examinar en este caso toda la documentación”, ha declarado Daniel Pérez, que ha informado, además, de que pedirán la testificación de Trinidad Rodríguez.

“Esto es necesario por transparencia. No podemos entender Paco de la Torre qué tiene que ocultar, ¿no quiere que se sepa la verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué órdenes se daban por parte de alcaldía en la sociedad municipal de aparcamiento? En definitiva, las actuaciones que nosotros bajo la presunción de inocencia, no estamos señalando y no estamos para juzgar nada”, ha zanjado Daniel Pérez.

Los socialistas han defendido en varias ocasiones que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito de estafa, un presunto delito de falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales, así como presunta prevaricación administrativa.

En la denuncia, los socialistas señalan que el Gerente de Smassa, Manolo Díaz, “ocultó información relevante al Consejo de Administración” y “presionó en todo momento a la empleada pública”. Recalcan además, que varios empleados públicos de Smassa se han puesto en contacto con el grupo municipal para corroborar el testimonio de Trinidad Rodríguez, especialmente “como se ejerció una presión continuada y constante desde la Gerencia de la empresa municipal a fin de favorecer a la adjudicataria del contrato tanto en la concesión de la misma como en el transcurso de la ejecución de esta

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga es una empresa mixta, donde el 51% del capital corresponde al Ayuntamiento de Málaga y el resto se divide en partes iguales, el 24,5%, entre Unicaja y Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.

De la Torre: "Allá ellos"

En opinión de Francisco de la Torre, la oposición está ejerciendo una "utilización política de algo que no da para ello" por lo que, ha asegurado, "son los que tienen que preocuparse por su perjuicio".

El alcalde de Málaga ha insistido en que este asunto debería haberse debatido en el seno del Consejo de Administración y no en el pleno del Ayuntamiento de Málaga como ocurrió el pasado miércoles.

"Esta empresa tiene su consejo de administración, abierto a todos los grupos, no para intervenir tres minutos, que es el tiempo tasado en el pleno, sino las horas que quieran para ver los papeles que quieran, para visitar las obras que quieran ¿Lo han hecho? Yo tuve la impresión de que no", ha afirmado.

"Usted está en un Consejo de Administración, ¿para qué? ¿Para coger un tema y decir esto no lo voy a tocar suficientemente aquí porque quiero utilizarlo políticamente, mediáticamente en el pleno. A mí me parece poco serio, ha criticado De la Torre. ¿Que han ido a la Fiscalía? Allá ellos".

No obstante, el alcalde ha valorado que confía "plenamente en la labor que puedan hacer en el plano judicial si es que hay algo que ver" y ha recordado que en el último consejo de administración se acordó pedir a los colegios profesionales de Arquitectura e Ingeniería que analicen la obra de Pío Baroja.

"Si eso es todo lo que tienen que decir y criticar, significa que estamos haciendo las cosas muy bien porque sencillamente ahí no hay materia", ha concluido.