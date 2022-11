El mayor de los problemas a los que se enfrenta el colectivo de celadores, (que en Málaga y provincia alcanza los 1.200 profesionales de los 5.500 que trabajan en Andalucía), es que sus funciones vienen recogidas en el artículo 14 del Estatuto de Personal No Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del año 1971. Después de 51 años, estas funciones, según el responsable de Sanidad de este sindicato, Juan Pedro Ruiz, “se encuentran desfasadas, obsoletas y son anacrónicas y en algunos casos, están fuera de lugar desde una visión de igualdad”. Ruiz cita textualmente algunos artículos de ese estatuto que todavía siguen vigentes “los celadores realizarán labores de limpieza cuando no sean decorosas para el personal femenino. Bañarán, asearán y rasurarán a los enfermos masculinos. “Además -sigue citando Ruiz- tendrán a su cargo a animales de quirófano, de laboratorio y cuidarán y asearán sus jaulas”. Estos dos aspectos son solo un botón de muestra del marco normativo de actuación profesional al que se enfrenta el colectivo y que no está actualizado a lo que debe ser una sanidad moderna del siglo XXI.

Reconocimiento real En CSIF llevan ya muchos años reclamando un trato digno de este colectivo. “Exigimos condiciones de igualdad respecto al resto de profesionales sanitarios”, señala el responsable malagueño del sindicato. “Hay que conseguir el reconocimiento real y verdadero. Los celadores son invisibles para la Administración pero imprescindibles para los pacientes. Han tenido un papel fundamental en la pandemia, en la que se consiguió que pasaran de ser personal de Bajo Riesgo a personal de Riego”. CSIF ha realizado recientemente más de 3.800 encuestas en toda España entre el colectivo de celadores, preguntándoles si querían ser considerados como personal sanitario (actualmente están incluidos dentro del Personal de Gestión y Servicios) y si pensaban que el celador debería tener una formación específica de formación profesional que mejorara sus funciones y competencias. A la primera pregunta, más del 80% contestó de forma afirmativa, mientras que el 77% contestaron afirmativamente a la segunda cuestión. Estos resultados muestran de forma clara la inquietud del colectivo de celadores de mejorar tanto su reconocimiento como su formación. Desde el sindicato vienen reivindicando la reclasificación y revisión de competencias del colectivo de Celadores por parte del Ministerio de Sanidad, y que éste emita informe al Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), para dotarles de una competencia de Nivel 2 que llevara a la creación de un Módulo de Grado Medio de Formación Profesional, dentro de la Familia Profesional Sanitaria. Riesgos El colectivo también reivindica la mejora en la evaluación de sus puestos de trabajo: prevención de movilización de cargas, riesgos de seguridad y riesgos biológicos, en una profesión con uno de las mayores tasas de lesiones músculo-esqueléticas debido al manejo constante de pacientes y aparatos. Además, el escaso sueldo, aproximadamente de unos 1.000 euros al mes, es otra de los aspectos a mejorar. Las diferencias retributivas con respecto a otras comunidades autónomas, como es el caso del País Vasco, donde la distancia se encuentra en un 45%. Plan de Alta Frecuentación Por último, el responsable de Sanidad de este sindicato, Juan Pedro Ruiz, denuncia que en ninguna de las cuatro fases del Plan de Alta Frecuentación previsto para 2022-23, el que se implementa en los centros sanitarios para abordar de manera coordinada los incrementos habituales de la demanda asistencial urgente durante los meses de invierno, “se han valorado recursos humanos. Ahora viene la campaña de la gripe, la atención primaria está abandonada y olvidada. Está claro que no hemos aprendido nada de la pandemia”, señala. Para más información Dirección: C/Calvo, 15 - 29007 - Málaga Email: malaga@csif.es Web: www.csif.es/malaga Teléfono: 952 070 113 Redes Sociales: Facebook, Twitter y YouTube