Desde hace lustros, una minoría de vecinos en la barriada de Monte Pavero se ahorra el bajar la basura y depositarla en los contenedores y opta, como si en Málaga mandara la ley de la selva, por tirarla desde las ventanas de sus pisos al terrizo que tienen justo debajo, una parcela pública de calle Albacete.

Tan irracional comportamiento, denunciado por vecinos de fuera y dentro del barrio, ha propiciado un estercolero perpetuo, además del riesgo físico para los transeúntes, pues en ocasiones son pequeños electrodomésticos los que se tiran desde las ventanas, como han podido comprobar responsables municipales.

«Las cañas y arbustos no crecen en dos días, los vecinos de la urbanización Las Marismas, justo al lado de Monte Pavero, llevan mucho tiempo pidiendo una solución», explicaba ayer a este diario Paco Fernández, vecino de Nueva Málaga y uno de los fundadores del grupo de Facebook ‘Vecinos de Nueva Málaga’ y su entorno, con cerca de 900 seguidores y que denuncian los problemas de la zona. Este malagueño señala lo que hay al pie de los arbustos: basura desperdigada que aumenta de densidad a medida que se recorre esta parcela terriza con un importante desnivel.

«No recuerdo la última vez que lo limpiaron a fondo, los matojos claramente son grandes», subraya.

Para contemplar mejor la basura, que se acumula junto a un desaguadero de aguas pluviales, Paco Fernández sube cerca de los bloques, donde aguarda una hilera de toallitas, tetra bricks, botellas de vino y litronas de cerveza y en el nivel de la calle, desde esa altura, se aprecian una especie de televisión hecha pedazos y restos de muebles.

«La parte del barrio la limpia bien la cuadrilla pero esta...», lamenta Paco Fernández, que reclama una limpieza periódica a quien corresponda, para no tener que soportar este estercolero.

Respuesta del Ayuntamiento

Tras consultar con el Distrito de Bailén-Miraflores, la concejala de limpieza, Teresa Porras, informó ayer a La Opinión de que la parcela donde se acumula la basura no es pública sino privada de uso público y por tanto, responsabilidad de la barriada de Monte Pavero.

No obstante, detalló, el distrito la desbroza «dos o tres veces al año» y señaló que Limposam y el Distrito de Bailén-Miraflores colaborarán para limpiarla, aunque no sea su responsabilidad. Teresa Porras aprovechó para abogar por el civismo con el fin de que no continúe el vandálico lanzamiento de basura.