Málaga estudia ampliar el horario de carga y descarga en puntos concretos del Centro

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga se reunió el pasado jueves con la patronal de distribución (Adisabes), los hosteleros (Mahos), la Policía Local y el distrito Centro para abordar el problema de los repartidores que surten de mercancía a los negocios de esta zona de la capital.

Una reunión que se convoca después de que los transportistas autónomos que trabajan en el Centro lanzaran una amenaza de huelga en Navidad si no se ponía solución a la falta de tiempo y espacio para aparcar que sufren los trabajadores a diario, atosigados por las multas por estacionar en lugares no permitidos.

Tanto Movilidad como Adisabes, consultados por este periódico, coinciden en que existe una voluntad común de encontrar soluciones a este problema y evitar así parones en los operadores logísticos, especialmente en fechas tan señaladas.

Nunca he descartado una huelga pero si hay diálogo yo no voy a ir con la palabra huelga en la boca

«Nunca he descartado una huelga pero si hay diálogo yo no voy a ir con la palabra huelga en la boca», comenta el presidente de Adisabes, Salvador Pérez. «Todos somos responsables de lo que hacemos y cuando están todas las partes dispuestas a colaborar, creo que la palabra huelga ahora mismo no ha lugar».

En cuanto a las propuestas que el área de Movilidad tiene sobre la mesa, el concejal responsable, José del Río, explica que se fundamentan principalmente en aumentar el horario de carga y descarga -ahora de 7.00 a 11.00 horas- pero no de forma general, sino en puntos concretos del Centro en los que no haya zonas residenciales ni comercios.

«Si nosotros ampliamos el horario, esas personas tienen que hacer su vida laboral y no pueden tener hasta las 12.00 horas o más un camión o furgoneta en la puerta», indica Del Río.

Por ello, el edil de Movilidad apuesta por que los negocios recepciones la mercancía antes, para dar más margen a los repartidores. Aquí tendrá un papel importante Mahos, que se ha comprometido en convencer a los locales. «Ahora mismo hay locales que abren a las 10 de la mañana y hay que llevarle el material antes de las 11.00 horas que es el límite de tiempo», añade José del Río.

Asimismo, el Consistorio está estudiando ampliar la zona de carga y descarga entre 15 y 20 metros en Cortina del Muelle, también en Muelle Heredia y ubicar nuevos puntos en la zona de Carretería-Álamos.

«En general es una toma de contacto porque cada uno de ellos se ha llevado deberes, Mahos hablará con comerciantes para que recepcionen la mercancía más temprano, Adisabes va a intentar con los repartidores de carga y descarga si es posible que pongan más personal y nosotros buscar horarios donde podamos definir qué horario son más interesantes en las distintas calles», ataja Del Río.

Con estas conclusiones, tanto Movilidad, como Mahos y Adisabes volverán a reunirse en breve para avanzar en la ejecución de estas propuestas.

En cuanto a la plataforma de transportistas del Centro que representa José Pedrosa, Del Río añade que se reunirán con ellos la próxima semana. «Yo encantado de atenderlos la semana que viene. Si ellos me aportan otra solución la estudiaremos y estaremos abiertos a dialogar».