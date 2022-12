El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Málaga ha aceptado el recurso presentado por el sindicato USO y ha suspendido de forma cautelar la oferta pública de empleo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB), que había sido aprobada el 22 de abril por el Consejo de Dirección del citado organismo.

El Tribunal toma esta decisión al considerar que la oferta del organismo dependiente de la Diputación no contempla «el deber de reserva de plazas no inferior al 10% en los concursos de empleo público» para personas con discapacidad, según recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico. «Basta una simple operación aritmética para ver que, si se habían convocado en la resolución de 22 de abril de 2022 un número de 321 plazas de la oferta pública, sin embargo, solo consta una reserva de 1 plazas para personas con discapacidad, para ver un indicio suficiente para estimar apreciado, en este momento cautelar, la apariencia necesaria de buen derecho», añade el auto judicial.

«Resulta obvio que, si se continúa el concurso y se procede a la adjudicación de plazas, se mermaría el cumplimiento de las previsiones legales con la dificultad añadida, al supuesto concreto, de revertir la adjudicación de plazas que se hubiesen alcanzado, por lo que queda cumplido igualmente en el presente caso el citado requisito». El juzgado también recuerda que «dicho concurso también debe responder a la necesidad del acceso de todos los ciudadanos a la función pública». «El interés particular del actor junto con el de todas las personas con discapacidad que pudieran estar interesadas en la participación del concurso debe estar, en el presente caso, por encima de un interés general», incide.

Denuncia del sindicato USO

Ante esta decisión, para la que cabe recurso, el sindicato USO apuntó en un comunicado que «la suspensión cautelar supone no sólo un primer pronunciamiento a favor de la veracidad y la consistencia de nuestras denuncias, sino la constatación clara y manifiesta de que, de no ser por la insistente cerrazón y falta de diálogo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, esta situación se hubiera podido enmendar desde el principio, a fin de salvaguardar no sólo los intereses parciales de unos pocos, sino los derechos de todos y cada uno de los colectivos interesados en este proceso selectivo».

Por su parte, fuentes de la Diputación Provincial de Málaga indicaron ayer que ya se ha mantenido una reunión con los sindicatos y que el departamento jurídico de la institución está estudiando los posibles pasos a seguir una vez conocido el auto.