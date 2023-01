El 80% de los malagueños interactúa por web o app con instituciones públicas

Más del 83% de los malagueños se relaciona con las administraciones públicas a partir de la web o la app que estas instituciones han desarrollado para digitalizar procesos que tradicionalmente se gestionaban o se solventaban de forma presencial en una ventanilla.

Son los datos que arroja la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares que ha publicado recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Ese estudio demuestra que Málaga es la provincia andaluza donde más se emplean estos soportes digitales para interactuar con la Administración, por encima incluso de la media andaluza, que se encuentra en el 78%.

Los ciudadanos tiran de estos soportes digitales para descargar formularios oficiales (68,5%), concertar citas médicas o reservar ciertas actividades (55%) así como consultar información personal como la vida laboral o la pensión (52%).

Sin embargo, es significativo examinar cómo se comporta esta tendencia según el tramo de edad, donde se aprecian diferencias considerables. Con los datos a nivel regional, el 91% de los andaluces que hacen uso de la web o app que ha puesto a disposición una institución pública tienen entre 25 y 34 años y el 89% de 45 a 54 años. Para el tramo más longevo estudiado, de 65 a 74 años, el uso de estos recursos electrónicos cae hasta el 42%.

De hecho, solo un 19% de los malagueños usan estos medios para solicitar -no consultar- una pensión, según los datos extraídos del IECA.

Este contraste en el uso de las TIC -Tecnologías de la Información y Comunicación- en función de la edad refleja que la población más anciana se está quedando atrás en la digitalización de las administraciones públicas, un proceso que indudablemente aceleró la pandemia.

Durante la crisis de la Covid-19, por ejemplo, la Junta de Andalucía desarrolló la app móvil «Salud Andalucía» que centralizaba otras herramientas creadas a priori.

Esta nueva app incluía la posibilidad de hacer un «autotriaje online» ante un posible contagio y que el usuario fuera atendido por un asistente virtual.

Junto a las personas mayores, esta exclusión digital incluye también a los colectivos sociales que no tienen acceso a los medios digitales necesarios para poder conectarse.

Centro Vuela Guadalinfo

«Todo lo hacemos de forma digitalizada y Málaga se está convirtiendo en una ciudad tecnológica, por lo que se están quedando atrás esos colectivos que no han tenido la oportunidad de acceder a esas nuevas tecnologías», explica Rocío Capilla Nieto, agente de Innovación Local en el Centro Vuela Guadalinfo Ciudad Jardín, dependiente de la Asociación Arrabal. Este centro, el primero de la capital malagueña, se inauguró el pasado octubre con el objetivo de reducir la brecha digital entre los colectivos vulnerables.

«Las personas mayores vienen a nuestros centros a dar esas formaciones necesarias para que les resulte más fácil insertarse o formar parte de esa comunidad viendo que lo prioritario de hoy es saber manejarse en el mundo tecnológico», añade Capilla.

Entre las gestiones telemáticas que ayudan a realizar se incluye, por ejemplo, solicitar una pensión no contributiva, conseguir la firma digital, hacer una consulta en la banca o pedir una cita médica.

De la misma forma, el centro ofrece sus ordenadores a aquellos ciudadanos que no dispongan de dispositivos digitales para conectarse a la Administración Electrónica. «Mi día a día es atender a colectivos que o bien no tienen las competencias digitales o que no tienen los equipamientos necesarios para hacer uso de esas tecnologías para favorecer que haya una igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías».

Más de 800 oficinas bancarias cerradas en Málaga

En Málaga sólo quedan ya operativas 568 sucursales bancarias frente a las 1.407 que llegó a haber distribuidas por la provincia en 2008, justo antes del estallido de la crisis, según los datos que ofrecía el Banco de España para junio de este año. Desde entonces han cerrado 839 oficinas bancarias.