A sus once años, Mamadou ya ha hecho el viaje que le cambiará la vida. Este pequeño guineano nació con una cardiopatía congénita severa que le impedía llevar una vida normal. Tras dos intervenciones en el Hospital Materno Infantil de Málaga, regresa ahora con su familia a Conakri (Guinea) como un niño más, con toda una vida por delante.

"Era un niño que bajo criterio médico, según los cardiólogos, no sabían cómo continuaba con vida. Son niños que vienen in extremis pero sus ganas de sobrevivir y de seguir hicieron que continuara", recuerda Eloísa Cano, coordinadora de la Fundación Tierra de Hombres en Málaga.

Mamadou había vivido toda su vida con una comunicación interventricular con una estenosis grave que le dificultaba respirar y caminar con normalidad. "Antes se tenía que poner de cuclillas porque se quedaba sin aire", recuerda Eloísa. Dada la gravedad de su situación, se decidió su traslado a Málaga, donde tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones.

Todo esto fue posible gracias al programa "Viaje hacia la vida" que desarrolla la Fundación Tierra de Hombres. Esta alcanzó un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el año 2002, para intervenir en el Materno Infantil a menores procedentes de países que no cuentan con recursos suficientes y que se encuentran incluidos dentro de este proyecto de cooperación internacional.

Desde su puesta en marcha hace 20 años, más de 80 menores han sido tratados dentro de las especialidades de Cardiopatía, Traumatología, Urología, Maxilofacial y Cirugía General. Mamadou es ahora uno de ellos: "Ha necesitado dos intervenciones bastantes complicadas pero se ha recuperado muy bien, estamos en manos de unos profesionales magníficos y hacen milagros con estos niños", asegura Eloísa.

Tras tres meses en Málaga, el pequeño regresa a Guinea con el alta dada. "Tienen que hacerle revisiones en su país, sobre el terreno, cada seis meses. A su vez, nosotros las supervisamos y cotejamos con el criterio de nuestros médicos y vamos compartiendo opiniones entre los dos equipos", explica la coordinadora de Tierra de Hombres en Málaga.

Mamadou se va sin medicación, uno de los objetivos principales del equipo médico de esta fundación. "Nuestro fin es que no tengan que estar supeditados a la compra de medicamentos que, a lo mejor, es complicado encontrar allí. Se van sin medicación alguna".

El pequeño ha abandonado la provincia al alba, acompañado por miembros de la Fundación Tierra de Hombres y por Yolanda y Paco, la familia que lo ha acogido y acompañado durante esta aventura. "Cuando lleguemos a casa estaremos como vacíos, porque nos ha llenado la casa. Es un niño que tiene mucho carisma, es muy especial".

Familias que abren su corazón y su casa

Los menores que componen el programa "Viaje hacia la vida" viajan solos a España, acompañados de un voluntario de Aviaciones Sin Fronteras. Una vez aquí, son las muchas familias acogidas a este proyecta las que abren su corazón y sus casas durante el tiempo que estos niños necesiten estar en nuestro país.

Para Yolanda y Paco, los malagueños que han acompañado a Mamadou en este viaje, era la primera vez como familia de acogida. "Ha sido una experiencia muy bonita que no les ha dejado indiferente. El proceso de selección se realiza a través de entrevistas y las familias tienen que cumplir un perfil. Se les requiere tener tiempo, un entorno en el que el niño pueda estar de manera agradable y que uno de los dos pueda estar disponible para él, no podemos olvidar que son niños enfermos, que necesitan revisiones médicas", indica Eloísa.

Ella, como coordinadora de la Fundación, ejerce de soporte para ayudar a todas las familias en todo lo que necesiten. Asimismo, el papel de los voluntarios es crucial en la atención a estos niños: "Los voluntarios se vuelcan con ellos, no solo para cubrir turnos en el hospital, en el caso de Mamadou ha sido un niño que ha tenido mucha actividad fuera, lo han llevado al cine, al teatro, al parque...".

Mamadou ha estado muy feliz y lo ha pasado muy bien durante estos tres meses, aseguran desde Tierra de Hombres. Eso no quita, no obstante, que no se muriera de ganas por volver a ver a su familia. "Se ha ido con muchas ganas de volver a su país, quería regresar con su familia y se ha ido súper contento esta mañana", asegura Eloísa, que recuerda con alegría como Mamadou corría hacia la puerta de embarque, rumbo a su nueva vida.