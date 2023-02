El centro de educación infantil Nuestra Señora de la Paz ha anunciado de un día para otro a los familiares de los niños matriculados que cierra sus puertas el próximo 1 de marzo. 109 niños se quedarán sin plaza a mediados de curso y 14 trabajadoras pasarán al desempleo.

Este miércoles, los niños llegaron a casa con una circular en la mochila que anunciaba el cierre del centro y en la que se explicaban los motivos. Esta fue la manera de informar a los padres. "Nos ha costado mucho tomar esta decisión, pero debido a la subida de los costes salariales, de los suministros generales y la no actualización del precio plaza por parte de la Junta de Andalucía no nos ha quedado otra que cerrar el centro", ha asegurado la dirección del centro.

La empresa en cuestión, Arunda Kids, asegura al diario La Opinión de Málaga que los motivos son los que se han notificado a las familias y aseguran que "ningún niño se va a quedar sin plaza porque se les va a reubicar en otros centros". Por su parte, familiares de los niños insisten en que los centros que han aconsejado desde Arunda Kids no tienen plaza. "Hay muchos niños que se quedan en la calle, incluso bebés. Esto no puede ser. Tenemos apenas 15 días para encontrar centro. Encima, después los pequeños necesitan un periodo de adaptación", ha comentado una de las madres.

"Cualquiera que sea madre se puede imaginar cómo me siento. Yo trabajo y mi hija se queda sin centro a mitad de curso y no tengo dónde dejarla. No voy a intentar matricularla en otro centro y va a seguir acudiendo hasta que me cierren las puertas en la cara. No me creo los motivos que dice la empresa. Si yo tengo subvencionado un 75% y el resto lo pago, ¿qué problema económico pueden tener? El motivo es otro", ha explicado una de las madres afectada.

Medida insensata

Miguel Briones, delegado territorial de Educación en Málaga, ha tachado la actuación de "injusta" y advierte que se están "estudiando las responsabilidades económicas y jurídicas porque las subvenciones se han estado aportando de manera regular a la empresa desde la Agencia Andaluza de Educación, APAE". Ha comentado, además, que es una falta de responsabilidad por parte de la empresa hacer esto en periodo lectivo porque es "un daño muy notorio". "Es una medida insensata. La empresa podría haber avisado con más tiempo de antelación para adoptar medidas que mitiguen el impacto en las familias. Estamos dando toda la información a los familiares desde el principio", ha insistido Briones.

14 trabajadoras a la calle

Son 14 las trabajadoras que se quedan en paro. El lunes comunicaron a las empleadas que la empresa había presentado un Expediente de Regulación de Empleo, según ha indicado una de las trabajadoras a La Opinión.

"No es una situación que venga de ahora. Llevamos desde el 2014 con problemas en los pagos. Tras adquirir el centro en marzo de 2022, Arunda Kids nos dijo en agosto que no nos iban a pagar los retrasos que tenemos desde 2021 y que no iban a aplicarlas nuevas tablas salariales", ha asegurado una empleada del centro a La Opinión.

UGT ha denunciado la situación y ha afirmado que desde la compra de Gestdes Arunda se han producido recortes en el salario de las trabajadoras. "El cierre es inminente y unilateral. La empresa se salta los plazos que determina la normativa para realizar un ERE y juega con el miedo y la incertidumbre de los padres y madres para desmantelar el centro a base de bajas en las matriculaciones", ha pronunciado UGT.

A lo largo de la mañana de hoy aproximadamente 8 centros de toda Málaga provincia se han puesto en contacto con la dirección del dentro La Paz para informar que están interesadas en la compra y en la subrogación de toda la plantilla. "Si el problema es económico, no va a haber problema en vende", aseguran fuentes de la plantilla, que van a poner en conocimiento de la empresa de estas ofertas.